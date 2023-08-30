陳耀訓麵包＋solo pasta聯名美食全家吃得到！主播開箱直呼「好滿足」

▲《ET午間新聞》把全家聯名美食搬到攝影棚內開箱。（圖／截取自影片，下同）



消費中心／綜合報導

最喜歡玩聯名的全家便利商店又出新招！不僅攜手世界冠軍麵包師陳耀訓共同開發「紫薯紅豆麵包」、「茉窨香柚包」兩款麵包，還與義大利官方認證、義大利麵界名店solo pasta頑童主廚王嘉平共同推出「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」、「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」，《ET午間新聞》把全家聯名美食搬到攝影棚內開箱，讓主播開心直呼「好滿足」！

▲全家攜手世界冠軍麵包師陳耀訓共同開發2款麵包，並與義大利麵界名店solo pasta頑童主廚王嘉平共同推出2款義大利麵滿足味蕾。

由V仔主播首先開箱陳耀訓監製的「紫薯紅豆麵包」，細細品嚐後，她說「紫薯紅豆餡真的好吃，它使用雙重包餡工法，外層紫薯，內包紅豆，吃起來口感層次很豐富」，另外，麵包體也很棒，因為利用穀物麵粉培養發酵的「魯邦種」，讓麵包的麥香味更濃郁、麵包體更濕潤。

▲▼「紫薯紅豆麵包」使用雙重包餡工法，外層紫薯，內包紅豆，吃起來口感層次很豐富。

雅憶主播指出，這次全家與陳耀訓共同開發的兩款麵包，是便利商店通路中，第一個取得Clean Label潔淨標章100%無添加認證的烘焙商品，而且都是使用日本熊本製的麵粉，加上丹麥LURPAK冠軍奶油，以在地食材製成，像紫薯紅豆麵包，就是用台灣產的紫薯，以及九號紅豆調製紫薯紅豆餡。

▲▼選用台南老欉文旦，柚子果肉口感柔軟、甘甜微酸，並且加入純柚子汁、柚子果皮提升風味。



接著換雅憶試吃「茉窨香柚包」，「茉窨香柚包」同樣是使用「魯邦種」製作麵包體，香氣跟濕潤度都很足夠，在茉窨香柚包的麵糰中，還有添加茉莉香片茶粉，吃起來有股淡淡香氣，雅憶說「它的內餡也很用心，選用台南老欉文旦，再用手工去皮剝肉，製成果醬，柚子果肉口感柔軟、甘甜微酸，並且加入純柚子汁、柚子果皮提升風味，真是太好吃了」。

▲全家這次聯手義大利麵界的名店solo pastaa頑童主廚王嘉平，推出2「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」與「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」。

全家自有義大利麵品牌 uno pasta，品質跟口味原本就很有口碑，這次聯手義大利麵界的名店solo pastaa頑童主廚王嘉平，推出2款殿堂聯名的商品，分別是「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」與「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」，令消費者相當期待，而喜歡義大利麵老饕一定都知道solo pasta，它在 Google有超過1.1萬則評論，維持4.6高評分，另外，2022年台灣美食評鑑【500盤】，solo pasta 以９盤獲得第五高盤數，是西餐類最高，主廚王嘉平不僅有18年的義大利菜經驗，還在義大利15個省份中的16間餐廳實習，因此被稱為「行走的義大利美食字典」、「最會做義大利料理的台灣人」！

▲「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」使用義大利傳統秘方香料醃製香腸絞肉，拌炒青花菜，一口吃下超滿足。

搶著試吃「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」的V仔表示，它使用了義大利傳統秘方香料醃製香腸絞肉，拌炒青花菜，再搭配選用義大利De Cecco的貓耳朵麵來製作，精準控時，麵體吃起來很彈牙，「貓耳朵麵凹槽中，同時有肉末及青花碎，一口吃下，真的覺得超滿足」。

▲「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」有特製手工感雞肉丸子，搭配牛肝蕈、酸豆、黑橄欖、蕃茄製成的的奶油茄汁醬，風味獨特、豐富濃郁。

接下來換雅憶開箱「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」，同樣也是選用義大利De Cecco鉛筆麵， 加上特製手工感雞肉丸子，搭配牛肝蕈、酸豆、黑橄欖、蕃茄製成的的奶油茄汁醬，風味獨特、豐富濃郁，雅憶一臉幸福地說「全家殿堂聯名的鮮食，真的都非常美味」。

▲這兩款義大利麵所選用的麵體 De Cecco 是全世界第三大的義大利麵製造商，可以完美品嚐到主廚用心調製的醬汁。

V仔進一步說明，正統義大利麵的精華在於「扒醬」，而這兩款義大利麵所選用的麵體 De Cecco 是全世界第三大的義大利麵製造商，採用高品質杜蘭小麥，以低溫緩慢乾燥製程，保留蛋白質及彈牙口感，採純黃銅製切割模型，賦予麵體粗糙表面，創造獨特孔洞性，可以完美的扒附醬汁，所以在品嚐時，可以完美品嚐到主廚用心調製的醬汁。

▲全家「殿堂聯名系列」讓消費者印象深刻，像是《ET午間新聞》在節目中曾經開箱過的米其林系列。

全家透過品牌聯名策略推出「殿堂聯名系列」，系列中叫好叫座的聯名商品讓消費者很印象深刻，像是《ET午間新聞》在節目中曾經開箱過的米其林系列，包括山海樓的「炒炊粉」、雙月食品社的「雞汁油蔥手工麵線」，都是高品質的做工與口味水準。

▲「紫薯紅豆麵包」和「茉窨香柚包」售價都是42元，早餐搭配指定飲料也只要59元，相當實惠。

▲「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」和「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」，兩款售價都是155元，現在還有結帳省15元的優惠活動。



這次全家與世界麵包冠軍師傅陳耀訓共同開發的兩款麵包，紫薯紅豆麵包已經在8/23上市，而茉窨香柚包在今天上市，兩款麵包售價都是42元，早餐搭配指定飲料也只要59元，相當實惠！而全家殿堂聯名和solo pasta聯名推出的青花菜香腸肉末貓耳朵麵、獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵皆已上市，兩款售價都是155元，現在還有結帳省15元的優惠活動，正統的義大利口味，沒想到巷口就能吃得到，趕快去嚐鮮看看！