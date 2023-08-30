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孩子矮別人一個頭？醫：成長曲線＜第三個百分位、年長高＜4公分要注意

▲▼孩子矮別人一個頭？醫：成長曲線＜第三個百分位、年長高＜4公分要注意。（圖／付費圖庫）

▲家長擔心孩子比別人矮，老是排在隊伍第一個，可尋求小兒專科醫師協助。（圖／付費圖庫123RF

生活中心／綜合報導

「醫師，我的孩子老是排在隊伍第一個，明顯比別人矮一個頭怎麼辦？」許多父母擔心孩子長不高，想把握成長黃金期，讓孩子成長不受到任何阻礙得以順利發展。小兒遺傳內分泌科醫師陳菁兒說明，有別於傳統印象中要等到青春期才轉骨，其實孩子時時刻刻都在發育，最好從小記錄觀察生長曲線並做好5件事，即可幫助孩子順利長高。若孩子成長曲線小於第三百分位、青春期前一年長不到4公分就應留意，可尋求小兒專科醫師協助。

孩子能長多高？不同階段長多長少都是關鍵

▲▼孩子矮別人一個頭？醫：成長曲線＜第三個百分位、年長高＜4公分要注意。（圖／付費圖庫）

▲每個階段成長速度不同，家長應多留意觀察並記錄。（圖／付費圖庫Shutterstock

陳菁兒說明，孩子在各階段長高速度不同，快慢可分為三大階段：首先是一歲前的新生兒平均一年可長25公分，其次是青春期平均是一年可長高7~13公分，而青春期前的4~9歲期間成長速度最慢，但平均一年也應維持長高約5公分才標準。她認為身高的增長是日積月累的過程，與骨齡（即生長板空間）有很大的關係，若骨齡的增長速度過快，則身高的增長時間會相對變短。因此，家長們應該在每個階段根據不同的生長目標進行觀察。

然而，該如何觀察自己的孩子是否長得太快或太慢？陳菁兒指出，若出現以下三大徵兆，應把握青春期前尋求專業醫師診治：
A. 成長曲線百分位太低，甚至小於第三百分位
B. 生長太慢，一年少於4公分應留意是否為先天疾病，如甲狀腺機能低下或生長激素分泌不足。

青春期比傳統印象來得更早！醫師掌握骨齡可神救援

▲▼孩子矮別人一個頭？醫：成長曲線＜第三個百分位、年長高＜4公分要注意。（圖／付費圖庫）

▲青春期其實比家長印象中的更早，也會影響長高的情況。（圖／付費圖庫Shutterstock

陳菁兒提到，曾有爸爸以為女兒胸部長了腫瘤來求診，其實是孩子的乳腺已成熟發育，開始進入青春期了。她指出，所謂「青春期」其實比家長想像中要早，通常在孩子7~9歲時就要開始留意第二性徵的發展，正常青春期女孩在8~13歲出現胸部發育和月經來潮；而男孩則稍晚一些，在9~14歲會有蛋蛋變大、陰莖變長以及變聲等變化。陳醫師提醒很多人以為男孩發育晚，到變聲才求診有點遲了，建議家長注意若孩子蛋蛋大於媽媽大拇指第一指節，就有可能是進入青春期。

此外，若如觀察孩子長得太快，則提前進入青春期的機會很高，因此建議家長在孩子7~9歲時可以考慮帶孩子進行骨齡檢查，提前了解孩子的生長情況，並在青春期發育成熟前有足夠的時間進行相應的調整和治療。而一般人可能擔心拍攝骨齡X光是否影響孩子健康，陳菁兒認為，骨齡只拍左手輻射量是胸部X光的1/20，輻射量非常低，並不會對孩子造成危害。

爸媽不高別擔心！成長黃金期做好5件事仍有機會長高高

▲▼孩子矮別人一個頭？醫：成長曲線＜第三個百分位、年長高＜4公分要注意。（圖／付費圖庫）

▲跳繩能刺激骨頭生長，是幫助孩子長高的良好運動。（圖／付費圖庫Shutterstock

此外，許多家長很關注孩子進補的時機，以及若父母身高不高是否會遺傳？對此，陳菁兒表示，遺傳確實會影響，但後天仍能通過均衡飲食和健康的生活習慣，幫助孩子順利長高。

建議家長注意控制以下5要素，hold住孩子長高高的關鍵：

一、10點前睡覺並且睡滿8小時：：晚上10點到凌晨2點是分泌生長激素的高峰期，讓孩子早點睡有助於身體自行分泌生長激素。
二、跳繩運動：透過跳的動作可刺激骨頭生長，並有研究發現，運動15~30分鐘有助於孩子的身體分泌生長激素。
三、多攝取蛋白質、維生素C及鋅等微量元素：均衡營養才能提供骨骼肌肉生長所需的原料。
四、不要吃油炸類及甜食：攝取過多精緻澱粉升高血糖也會抑制生長激素分泌。
五、避開環境荷爾蒙來源：香精及化妝品等物質易含有環境荷爾蒙，像是先前有乳液誤添加雌激素造成幼兒性早熟問題，因此建議家長盡量避免讓孩子使用。

最後，陳菁兒醫師強調，如果家長對孩子的身高和生長發育有所擔憂，應該先嘗試調整孩子的生活習慣和飲食，並定期觀察孩子的身高和體重情況。如果發現有明顯的生長緩慢問題，建議尋求「新陳代謝」或「內分泌」相關專長的小兒科醫師協助，並進行進一步的評估和治療，畢竟每個孩子的情況不同，所以找專科醫師進行諮詢是非常重要的。

更多資訊可追蹤：菁兒醫師的成長花園（https://www.facebook.com/DrJillsGrowingGarden

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