2023中壢區中元慶典藝術節　客家風創意神豬還有Q版水燈排

▲2023中壢區中元慶典藝術節創意神豬以粉紅色系為主體，豬身多達458個福字並結合客家花布彩繪搶先亮相。（圖／中壢區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023中壢區中元慶典藝術節」將於9月3、 4日熱鬧登場。中壢區長李日強29日於活動說明會表示，中壢區中元慶典藝術節以『HAKKA鬧熱福祭中元』為主題，除特製的Q版水燈排，另外隨著時代變遷、環保意識抬頭，加上養豬場地難尋，不再以傳統宰殺大神豬酬神，改採各種創意神豬，保有中元普渡傳統文化及對好兄弟們的撫慰。

▲Q版水燈排。（圖／中壢區公所提供）

中壢區公所表示，今年『HAKKA鬧熱福祭中元』特別邀請到鐵雕藝術家賴銘傳老師運用環保二手白鐵，打造總高約200公分大型鐵雕裝置藝術創作，以粉紅色系為主體，豬身多達458個福字並結合客家花布彩繪，今天會中搶先曝光，活潑可愛造型將成為今年慶典晚會的拍照熱點。

9月3日(星期日)水燈排祈福遶境活動為中壢多年傳統，每年皆由十三大庄輪值主辦，今年由中壢區中壢里、中建里、中榮里當值辦理，結合中壢仁海宮共同展現熱鬧的遶境隊伍。除了有以古法手工打造約3層樓高的大型水燈排，另外還製作了2支小型Q版水燈排，並號召中壢區學童彩繪燈籠掛置於Q版水燈排上，當天邀請中壢國小及新街國小學童參與遶境拉抬水燈排，將中元文化慶典精神向下扎根，落實傳承體驗。

另外，遶境隊伍還有水燈排車、真人藝閣花車、北管八音團、大鼓隊等隊伍在中壢地區沿途遶境，下午3點半在老街溪河川教育中心旁進行水燈施放，晚上7點在中壢夜市、晚上8點在中壢銀河廣場，還有定點表演跟紀念品發放，歡迎市民朋友共襄盛舉。

9月4號(星期一)慶讚之夜，在中壢仁海宮前延平路(環北路到元化路間)封街舉辦，邀請到台語金曲歌后黃妃、金曲歌王黃文星以及客家樂團黃子軒與山平快、神棍樂團和最受年輕人喜愛的人氣偶像AcQUA源少年熱鬧開唱。周邊還有親子DIY、客家闖關遊戲換好禮及歡樂大摸彩，50吋液晶顯示器及多項家電好禮要送給幸運得主，另外還有多達40攤的吃喝玩樂市集攤位，千萬不要錯過！