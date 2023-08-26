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峇里島玩5天！他故意「帶女友出國分手」　導遊氣喊變態...神展開

▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

▲情侶去峇里島，男生突然提分手。（示意圖／翻攝自Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

特地出國提分手？一名導遊分享難忘經歷，帶團去峇里島，一對情侶玩到第3天，女方突然想獨自住宿且希望改機票提早返台。原來男生是故意帶女友來分手的，「就是想讓她有一個美好的回憶，才帶來這邊分手」，一番話氣得導遊怒喊「變態！」而事隔1年，導遊追蹤這對情侶後續，不料結局再度神展開。

節目《新聞挖挖哇》聊到「變態旅客嚇瘋導遊！帶出國分手結局跌破眾人眼鏡」話題，導遊小胖透露，曾帶公司團遊峇里島，玩到第3天晚上回飯店時，一名女生卻哭著求助「幫我弄另一外間房」，追問原因後，女生說「男友這一次帶我來，是專程來分手的。」

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一席話讓小胖傻眼不已，畢竟峇里島景色浪漫，是情侶心目中的求婚的聖地，「怎麼會帶來分手？」由於女生難過到無法回房與男友同睡，並希望隔天就能提早搭機回台。於是小胖幫忙處理住宿，同時勸退一天只有一個班機，「只剩2天而已」，女方只好答應獨自在飯店住2晚。

事後，小胖也氣跑去找男方理論一番，「你沒事，人家浪漫來這邊求婚的，而且你們也交往這麼久，你在做什麼？」男方則回，「就是想讓她有一個美好的回憶，才帶來這邊分手。」當下小胖忍不住回嗆「你很變態！」

而剩下的2天行程仍照走，情侶各走各的狀況也超級尷尬，就有其他團員關心是否吵架，結果得知是帶來分手的，便開罵「很無聊，分手就在台灣分就好。」看著女生一把鼻涕一把眼淚，讓小胖也相當不捨，然而男生回應仍讓人吐血，「這次就讓她有美好回憶，有交過我這個男友！」

隔了1年，該公司同樣找小胖帶團出遊，他便關心這對情侶的後續狀況，結局神展開「兩個結婚了」。原來情侶返台後確實真的分手，但男生又反悔追求，覺得女友還是比較好。

最後，小胖哭笑不得透露，這小倆口生小孩後，不僅發喜帖又送彌月油飯給他，總之慶幸這結局是圓滿的。

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