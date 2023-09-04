海葵中心到台南新化突下降往高雄　網友熱議「護國神山台積電」

▲海葵颱風中心眼到了台南新化（台積電旁）突然下降往高雄，2度登陸高雄再往上，仍避開台積電，西轉往大陸去。（圖／翻攝自臉書台南式，下同）

記者林東良／台南報導

海葵颱風中心眼到台南新化台積電旁突然下降往高雄，2度登陸高雄再往上，仍避開台積電，西轉往大陸去了，海葵颱風中心通過護國神山中央山脈仍持續往前行，但到了另一護國神山-台積電的晶片大本營前，卻神奇突然直轉直下，這戲劇性變化引起熱議，網友戲稱台積電才是真正的護國神山，連颱風都可以抵擋。

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臉書「台南式」PO文指出：「一覺醒來海葵竟然還在家門口，還2次登陸台灣！但台南竟然大太陽？這到底是怎麼回事？海葵颱風過山後高低層分離，目前整合不太順利，底層中心卡在高雄外海，由於強對流都位於中心南側，高雄已經吃了很強的風雨將近兩個小時」。

台南式指出，颱風北側的環流又因為中央山脈的阻擋無法過山，雨都降在花蓮境內，因此造成颱風中心以北的雲嘉南地區沒有感受到太大的風雨。目前正逢漲潮，高雄已出現積淹水災情，花蓮和台東也是一整天的風雨。

有網友指出，氣象資料預測，海葵颱風路線係通過中央山脈而從台南出海，但中央山脈並未如預期擋住海葵颱風，颱風反而加速通過中央山脈，往台南方向前進，但十分奇怪地是，颱風中心眼到了台南新化（台積電旁）突然下降，呈往高雄方向，2度登陸高雄，而後再往上台南，但仍避開台積電，西轉往大陸去了。

海葵颱風這種呈現V型的行徑路徑，跌破氣象專家的眼鏡，引起網友熱議，有網友認為台灣護國神山中央山脈未能擋住海葵颱風前行，但到了另一護國神山-台積電的晶片大本營前，卻神奇突然直轉直下，戲稱台積電才是真正的護國神山，連颱風都可以抵擋。