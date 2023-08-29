「屍花」狂飄腐肉味！綻放48小時就凋謝　遊客搶聞臭味

▲亨丁頓圖書館的「巨花魔芋」本周綻放，遊客爭相搶聞。（圖／翻攝推特@TheHuntington）

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯亨丁頓圖書館（Huntingdon Library）出現數年難得一見的奇景，其溫室內的「巨花魔芋」（Amorphophallus Titanium）本周綻放了，由於它在開花時會散發濃烈惡臭，因此被俗稱為「屍花」（corpse flower），但同時也吸引大批觀光客朝聖。

《法新社》等外媒報導，「巨花魔芋」由數百朵小花組成，高度可與一名成人同高，可以分為雄花及雌花，儘管開花時間略有不同，但在1個月前就會有徵兆。

溫室園丁鄧恩（Bryce Dunn）表示「巨花魔芋」聞起來就像腐肉，這是為了吸引蒼蠅協助授粉，「只要散發出越濃郁的臭味、吸引越多蒼蠅，它就能長得越好。」他也補充提到，其花期非常短，會在綻放48小時內凋謝，但是非常壯觀。

一名杜姓遊客（Diana Doo）受訪時表示，「這是難得遇見的大事件，我很幸運能夠一睹風采。」魯爾莫爾（Paul Rulmohr）認為，「屍花」的命名不太精確，「我不會說它像屍臭…反而更像城市裡的垃圾桶。」也有人形容，它聞起來像浴室、臭襪子或死老鼠。