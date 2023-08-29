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中國博士留學生在美校園殺人！　無預警槍殺教職員

記者張靖榕／綜合外電報導

美國北卡羅來納教堂山大學（University of North Carolina-Chapel Hill）一名教職員於28日在校內遭到槍殺，兇手一度在逃。警方後來逮捕到一名叫紀太磊（Tailei Qi，音譯）的中國留學生，據他的同學所述，難以想像一個總是那麼安靜，看起來很好的人，會做出這樣的事情。

▲美國校園爆發槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國校園爆發槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，北卡羅來納教堂山大學28日下午發生槍擊案，槍手持槍殺害一名教職員後離開，受害者當場死亡。

警方獲報後立即封鎖現場長達2小時，期間發布紀太磊的大頭照，呼籲任何發現他行蹤的人員應立即通報警方。約1.5小時後，警方在校園內逮捕了紀太磊，但尚未尋獲犯案槍枝，因此目前尚無法釐清槍枝是否為合法取得，也不清楚究竟是手槍還是步槍作案。

▲紀太磊被警方逮捕。（圖／翻攝推特）

▲紀太磊被警方逮捕。（圖／翻攝推特）

紀太磊來自中國，是應用物理科學系博士班學生，擁有中國武漢大學與美國路易西安那州立大學學歷，他與當天下午無預警槍殺的教職員間的關係，目前也還未釐清。

紀太磊博士班的前同學史考特（Aiden Scott）表示，「我完全無法預料他是有可能做出這種事情的人，他總是非常安靜。」史考特回憶與紀太磊有過的互動，雖然英文說得不好，但舉止並不會不禮貌，「每次他和我說話的時候，他感覺人都非常好。當我看到他的臉出現在嫌犯通報上的時候，我太驚訝了。」

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