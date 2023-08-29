人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久　老公一知綠炸崩潰

▲人妻激戰親戚，丈夫氣壞提告求償30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻與有親戚關係的男子小王（化名）2度發生性行為，事後2人鬧僵，小王將此事告知人夫。人夫得知後氣壞，決定告上法院，日前判決出爐，法院判人妻應賠償丈夫10萬元，可上訴。

人夫主張，妻子在2人婚姻關係存續期間，到小王住處發生2次性行為，導致他精神受有極大痛苦，決定向妻子求償精神上損害共30萬元。對此，人妻則辯稱，丈夫指稱她與小王發生性行為的那兩天，是丈夫將她趕離住處，還指定她去小王家，要讓小王監視她，否認姦情。

小王證稱，他因工作認識人妻20多年，進而認識人夫，且他與人妻有姻親關係，雖然與人妻沒有交往，但他因愛慕人妻，曾2度在住處客廳中發生性行為，當時都是他主動、人妻默許。第一次發生關係後，人妻有向他說，「我們之間做知己就好」，第二次則是人妻與丈夫發生爭執暫住他家，「我沒有克制住自己」，所以再度發生關係。

小王表示，之後人妻要求他幫忙掩飾人妻與另名男性友人相處的事情，但他拒絕，並把此事告訴人夫。人妻因此與丈夫發生爭執，人妻便要他向人夫坦白2人間的恩怨，內容包括，「隨便你怎麼說怎麼想」、「你最好跟我老公說免得我偷雞摸狗」，他這才將姦情告知人夫。

雖然人妻否認出軌，但鳳山簡易庭勘驗對話發現，內容包括「我只想多愛你一點」、「你是天生神力喔？還是冷感」、「有弄很久嗎？」、「搞很久」、「我覺得沒多少時間呢？」、「可能是沒新鮮感或無感」等，經比對證詞，法院不採信人妻說詞，判她應賠償丈夫10萬元，可上訴。