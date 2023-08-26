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躺平不婚不生「老了會後悔」　他舉60歲親戚例子被全場打臉

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲躺平不婚不生「老了會後悔」，他舉60歲親戚例子，慘被全場打臉。（圖／pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

近年來在低薪、高房價的環境下，越來越多人放棄買房與結婚，選擇成為躺平族，而有一名網友近日表示，他有一名60多歲一直維持單身的親戚，對方因為年歲已高，經常跑醫院、沒錢又沒人照顧，甚至為了看醫生，開口跟他的父母借錢，讓他感嘆「不婚不生的人年老根本會後悔」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢以「沒人發現，不婚不生的人年老根本會後悔嗎」為題，表示自己有一位男性親戚，60幾歲了一直維持單身，父母過世多年，留了一間小間老舊公寓給對方，沒有工作只靠回收與補助維生。

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原PO透露，親戚最近經常跑醫院，由於沒有什麼錢看病，曾開口向他的父母借錢，不過當父母知道，親戚把房子抵押拿去借錢後，就不再借對方錢了，認為親戚應該非常後悔，年輕時不婚不生，導致年老時沒人照顧。

▲▼60歲親戚不婚不生！他喊「老了會後悔」 全場打臉：不是這個問題。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友反應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，許多人認為親戚晚景淒涼的原因，是沒有做好退休與財務規畫，與有沒有結婚生子並無太大關係，「他的問題是沒錢，不是不婚不生」、「這問題是他窮，跟結婚生子有什麼關係，照他這種活法，生小孩不是更慘？」

也有人說「感覺就30年後的我」、「這種的結婚生子也只是拖累別人，過得慘是因為他沒有謀生能力，而非沒有結婚生子」、「問題不是不婚不生，是他不工作，生活渾渾噩噩是主因」。

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