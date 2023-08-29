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爸媽賣地苦湊百萬「送兒子去美國」　他上班玩槍意外自轟亡

▲▼印度男赴美深造，玩槍時意外爆頭亡。（圖／翻攝YouTube）

▲潘卡吉把玩手槍，卻意外擊中自己，當場斃命。（圖／翻攝YouTube）

記者吳美依／綜合報導

印度一對父母為了孩子的未來，不惜變賣土地籌措百萬，把兒子潘卡吉（Pankaj Rana）送到美國發展。潘卡吉找了一份超商店員的工作，他在顧店時，好奇把玩老闆放在店裡、用以自衛的左輪手槍，未料不慎走火射中自己的胸口，當場倒地身亡，而此過程都被店內監視器拍下。

綜合外媒報導，本案發生在阿拉巴馬州錫拉科加（Sylacauga），21日中午12時45分左右，一名消防員前往便利商店消費，卻發現店員倒在櫃台後方的血泊中，身旁還有一把手槍，立刻報警。警方起初推測是自殺，但在調閱監視器後，很快就確認這是一場不幸的意外，而法醫相驗後也確認槍傷為意外造成。

▲▼印度男赴美深造，玩槍時意外爆頭亡。（圖／翻攝gofundme）

▲潘卡吉來自印度哈里亞納邦。（圖／翻攝gofundme）

22歲的潘卡吉來自印度哈里亞納邦（Haryana），去年12月非法入境美國，希望能夠賺更多錢，讓家鄉親友過上更好的生活，也被老闆與同事形容為認真又勤奮的員工。

家屬表示，他們向旅行業者支付400萬盧比（約新台幣154萬元），甚至為此賣掉1英畝（約40公畝）農地籌錢，未料潘卡吉卻命喪異鄉。他們希望印度政府協助，盡快把其遺體帶回母國，但這又將是一筆龐大花費，因此在募資網站GoFundMe發起活動籌措資金。

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