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台南麻豆文旦躍上國際　日本橫濱台灣國慶最亮麗伴手禮

▲立委陳亭妃身為重要推手，特別在28日舉辦「2023日本橫濱台灣國慶台南麻豆文旦限定版啟運日本記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃身為重要推手，特別在28日舉辦「2023日本橫濱台灣國慶台南麻豆文旦限定版啟運日本記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆文旦將躍上國際，在10月4日舉辦的日本橫濱台灣國慶酒會登場，成為當天晚上最亮麗的伴手禮，立委陳亭妃身為重要推手，特別在28日舉辦「2023日本橫濱台灣國慶台南麻豆文旦限定版啟運日本記者會。

現場首次曝光富有台南農產與文化底蘊的日本限定版伴手禮，除了有在地生產的麻豆文旦，更以號稱台南LV的後壁菁寮茄芷工坊手工製作的茄芷袋裝盛，富有巧思的是，透過中華文化總會全力支援，特別將2023台灣國慶的主視覺設計在外包裝，成為這一款限定版的伴手禮，動用各單位絞盡腦汁，就是要將台南麻豆文旦走向全世界。

未來，透過日本橫濱辦事處以及富士站國際事業股份有限公司陳韋霖社長所安排日本的通路如株式会社ベジテック、友誼商店、日光総業株式会社、株式会社ストーク等處，佈點行銷台南麻豆文旦，將會在日本國內各大連鎖超市、百貨公司超市等超過200個點看見麻豆文旦的蹤跡，所有人齊心協力開拓文旦通路。

▲立委陳亭妃身為重要推手，特別在28日舉辦「2023日本橫濱台灣國慶台南麻豆文旦限定版啟運日本記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，這次將麻豆文旦銷往日本的行動，是源自於前陣子至日本行銷台南芒果，發現麻豆文旦應該也可以讓日本人更加認識。尤其得知10月4日台灣日本橫濱辦事處即將舉辦台灣國慶酒會，就希望能夠在現場將麻豆文旦推薦給所有日本的重要行政官員，除了拼外交，也可以讓大家品嚐台南麻豆文旦的美味。陳亭妃在日本就立即告知農業部陳吉仲部長這個訊息，陳部長同時表示非常樂意協助行銷。感謝日本橫濱辦事處張淑玲處長以及富士站國際事業股份有限公司陳韋霖社長安排日本的通路，佈點行銷台南麻豆文旦。

▲立委陳亭妃身為重要推手，特別在28日舉辦「2023日本橫濱台灣國慶台南麻豆文旦限定版啟運日本記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃進一步指出，麻豆文旦要輸出到日本必須通過相關的檢驗，不論在台灣或是到日本都有一定的檢驗程序，過程十分繁瑣，時間真的非常緊迫。自7月中旬行銷芒果回到台灣後，就麻煩農委會及台南市農會、吳通龍議員立即接洽相關事宜，因為這些檢驗的程序、分秒必爭，只要少一個環節，麻豆文旦就沒有辦法進入日本。真的很感謝富士站國際事業股份有限公司陳韋霖社長以及聯興青果生產合作社理事主席林漢維大力協助，幫忙控管所有的時間跟流程，讓麻豆文旦禮盒來得及在10月4日趕上橫濱的台灣國慶酒會，成為當天晚上最亮麗的伴手禮。

▲立委陳亭妃身為重要推手，特別在28日舉辦「2023日本橫濱台灣國慶台南麻豆文旦限定版啟運日本記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未來，文旦運往日本會先到富士站國際事業股份有限公司的冷鏈倉儲，透過物流公司運送出去至日本國內各大連鎖超市、百貨公司超市等超過200個點。而這一次限定版的伴手禮包裝也是絞盡腦汁，希望能讓日本行政官員看到台南農產與文化的底蘊。由文總全力幫忙文宣設計，用2023台灣國慶及台南麻豆文旦的元素，再加上2023國慶的主視覺，成為此次2023日本橫濱台灣國慶台南麻豆文旦限定版的伴手禮包裝。除了主角麻豆文旦之外，更用後壁菁寮茄芷工坊手工製作的茄芷袋裝盛，結合2023台灣國慶主視覺設計，贈送給日本的台灣友人，當成日本橫濱台灣國慶酒會的伴手禮，不僅誠意十足還可以行銷台灣跟台南。

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