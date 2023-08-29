婆家馬桶「積滿黃褐色水」！　她聞臭味狂嘔：全家尿完才沖水

▲婆婆為了省水費，全家人上完廁所才會沖水。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者施怡妏／綜合報導

節儉是一種美德，只是如果省過頭恐怕就適得其反，一名人妻表示，第一次去婆家廁所時嚇到，有股很濃的「阿摩尼亞味道」，超級刺鼻，一靠近馬桶看，水竟然是黃褐色的，嚇得她趕緊按下沖水按鈕，後來好幾次進廁所都會重複同樣的事情，問了先生才知道，婆婆為了省水，全家人會一起尿尿，再一起沖掉。

一名人妻在Dcard上發文，「多少家庭都會等全家尿完了再沖水？」分享第一次去婆家上廁所的經歷，當時進入廁所後，整個空間充滿了阿摩尼亞的刺鼻味道，令人難以忍受。而當她靠近馬桶時，更是被滿是黃褐色尿液的馬桶嚇到，以為是有人忘記沖馬桶，便趕緊沖掉。

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然而，這樣的情況，每次去婆家都會發生一次，幾次後，原PO實在忍無可忍，向先生詢問原因，「我先生才說，那是我婆婆為了省水，說大家一起尿尿，再一起沖掉」，原PO聽完超震驚，完全無法接受，「不是在跟我開玩笑吧？我的天啊！我自己是從小就被教育上完廁所要沖水，禮節要做好，要乾乾淨淨給下一個人使用」。

從那次之後，原PO只要回婆家都會憋尿，寧願忍受不適也不願使用婆家的廁所；然而，最近經常回婆家過夜，有次要去廁所時，公公剛好先進去，「等他出來，我進去一樣被嚇爛，一樣沒沖水」。原PO崩潰直呼「真的快受不了了…我跟我先生說，他說沒辦法他們已經這樣很久了，已經習慣了，有人有什麼好意見嗎？」

貼文一出，網友狂搖頭，「我用想的就要吐了…馬桶中的尿液很容易濺到屁股」、「省了水費賠了醫療費，尿尿的時候都不怕馬桶中的尿液噴上來，噴到自己的妹妹然後泌尿道感染嗎」、「毫無衛生觀念」、「馬桶非常髒，根本細菌培養皿，使用完要蓋上蓋子沖才正確」、「他們這樣不會私密處感染也是天選之人」。