母單20年！愛乾淨小隻妹「確診菜花」爆哭　1習慣網驚：更髒

▲友人很愛乾淨，得知確診菜花很難過。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

明明友人很愛乾淨，沒交過男友，也沒有不正當性關係，卻得了菜花令她詫異不已。一位女網友表示，朋友是位小小隻、很愛乾淨的女生，平時出外上廁所時，會避免直接接觸馬桶座墊，沒想到會得菜花。不過，看到小隻妹如廁1習慣，就有人不禁驚呼更危險，「墊衛生紙更髒喔！容易感染其他東西。」

一位女網友在Dcard匿名發文「身邊有朋友得了菜花」，對方是個很小隻、很愛乾淨的女孩，「20年來從來沒交過男朋友，也沒有不正當性關係，出外上廁所一定墊衛生紙，沒有（衛生紙）就乾脆坐到自己的手上上廁所。」

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可小隻妹有天卻拜託她陪同去看婦產科，醫師檢查過後通知確診菜花，對方忍不住崩潰哭，原PO則是相當詫異，「看她在哭也很捨不得，但還是很疑惑，都已經這樣了，怎麼還會得菜花？有什麼能安慰朋友的方法嗎？」

不過，貼文曝光後，看到小隻妹墊衛生紙的習慣，就有人直呼母湯，「我剛好昨天看到一個醫生的解說影片，他說墊衛生紙更髒喔！容易感染其他東西」，影片中還說，即使馬桶坐墊當下留有上個人留的細菌，其實細菌在幾分鐘後便會死去。

▲預防細菌散播的最佳方法，就是蓋上馬桶蓋沖水。（圖／達志／示意圖）

還有女網友也說，「我都一律用自己的衛生紙+半蹲上，每次都覺得公廁衛生紙很髒」，甚至有人乾脆買一次性馬桶座墊紙，如果有次氯酸水也會使用。但也有人認為，「妳要怎麼確定她真的很愛乾淨？畢竟她只是你朋友，她騙妳也是很有可能啊」、「也有可能是她對你有所隱瞞啊……其實上廁所感染，那個機率真的沒有到很大。」

至於到底有沒有感染可能？小兒科醫師黃昌鼎曾表示，有人做過實驗，發現每次沖馬桶可以產生超過14萬個微粒，這些氣膠微粒會散布到整個廁所，使周邊的東西可能附著細菌，包括公廁的水龍頭、門把、衛生紙等。如果是在住家廁所，漱口杯和牙刷都可能受汙染，最好放在櫃子裡，衛生紙最好也找東西擋住。

若是不敢直接接觸馬桶座墊的話，可以在使用前先噴消毒液，或用抗菌紙巾擦拭，能減少至少50倍菌量。但更要注意的是，細菌大部分都是從嘴吃進去的，所以洗手更重要。此外，也可以蓋上馬桶蓋沖水，避免細菌隨氣膠微粒散布整個廁所。