　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母單20年！愛乾淨小隻妹「確診菜花」爆哭　1習慣網驚：更髒

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲友人很愛乾淨，得知確診菜花很難過。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

明明友人很愛乾淨，沒交過男友，也沒有不正當性關係，卻得了菜花令她詫異不已。一位女網友表示，朋友是位小小隻、很愛乾淨的女生，平時出外上廁所時，會避免直接接觸馬桶座墊，沒想到會得菜花。不過，看到小隻妹如廁1習慣，就有人不禁驚呼更危險，「墊衛生紙更髒喔！容易感染其他東西。」

一位女網友在Dcard匿名發文「身邊有朋友得了菜花」，對方是個很小隻、很愛乾淨的女孩，「20年來從來沒交過男朋友，也沒有不正當性關係，出外上廁所一定墊衛生紙，沒有（衛生紙）就乾脆坐到自己的手上上廁所。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

可小隻妹有天卻拜託她陪同去看婦產科，醫師檢查過後通知確診菜花，對方忍不住崩潰哭，原PO則是相當詫異，「看她在哭也很捨不得，但還是很疑惑，都已經這樣了，怎麼還會得菜花？有什麼能安慰朋友的方法嗎？」

不過，貼文曝光後，看到小隻妹墊衛生紙的習慣，就有人直呼母湯，「我剛好昨天看到一個醫生的解說影片，他說墊衛生紙更髒喔！容易感染其他東西」，影片中還說，即使馬桶坐墊當下留有上個人留的細菌，其實細菌在幾分鐘後便會死去。

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲預防細菌散播的最佳方法，就是蓋上馬桶蓋沖水。（圖／達志／示意圖）

還有女網友也說，「我都一律用自己的衛生紙+半蹲上，每次都覺得公廁衛生紙很髒」，甚至有人乾脆買一次性馬桶座墊紙，如果有次氯酸水也會使用。但也有人認為，「妳要怎麼確定她真的很愛乾淨？畢竟她只是你朋友，她騙妳也是很有可能啊」、「也有可能是她對你有所隱瞞啊……其實上廁所感染，那個機率真的沒有到很大。」

至於到底有沒有感染可能？小兒科醫師黃昌鼎曾表示，有人做過實驗，發現每次沖馬桶可以產生超過14萬個微粒，這些氣膠微粒會散布到整個廁所，使周邊的東西可能附著細菌，包括公廁的水龍頭、門把、衛生紙等。如果是在住家廁所，漱口杯和牙刷都可能受汙染，最好放在櫃子裡，衛生紙最好也找東西擋住。

若是不敢直接接觸馬桶座墊的話，可以在使用前先噴消毒液，或用抗菌紙巾擦拭，能減少至少50倍菌量。但更要注意的是，細菌大部分都是從嘴吃進去的，所以洗手更重要。此外，也可以蓋上馬桶蓋沖水，避免細菌隨氣膠微粒散布整個廁所。

ET快訊
快訊／台大實驗室爆炸起火！　多名學生燒燙傷
快訊／往北擴大！　8縣市豪大雨特報
剛下泳池「秒被叫上來」！　男星怒了：只有台灣有這規定
LIVE／群創處長劈3女小三辣照瘋傳　21歲AV女優考上台大
快訊／竹市9屆議員　心肌梗塞逝世
陳天仁不洗安全帽！ 　一戴「耳邊爬出這生物」嚇歪
一張照曝驚人雨勢！　籃球場只剩籃框

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

快訊／雨區往北擴大！8縣市「豪大雨特報」高屏雨彈最猛

獨／首例！高中老師斜槓里長　循柯Ｐ借調模式「新北教局准了」

好市多2%回饋券「可抵9千多」　1規定超難花！會員怨：壓力大

「台鐵小卷便當」今開賣！每份150元5通路買得到　集點再送保冷袋

嘉藥USR融合在地水族陣　培訓社區音樂照顧志工

群創處長爽吃3人妻！科技圈揭導火線：傳小三尪抓狂找黑道處理

一張照說明高雄驚人雨勢！籃球場變水池　只剩籃框露出水面

強烈雷雨帶掛台上空！對流雲系隨時「長出來」　今西半部雨時長

快訊／大雨徹夜狂炸高雄！鳳山驚現「路面塌陷」　現場管制中

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

快訊／雨區往北擴大！8縣市「豪大雨特報」高屏雨彈最猛

獨／首例！高中老師斜槓里長　循柯Ｐ借調模式「新北教局准了」

好市多2%回饋券「可抵9千多」　1規定超難花！會員怨：壓力大

「台鐵小卷便當」今開賣！每份150元5通路買得到　集點再送保冷袋

嘉藥USR融合在地水族陣　培訓社區音樂照顧志工

群創處長爽吃3人妻！科技圈揭導火線：傳小三尪抓狂找黑道處理

一張照說明高雄驚人雨勢！籃球場變水池　只剩籃框露出水面

強烈雷雨帶掛台上空！對流雲系隨時「長出來」　今西半部雨時長

快訊／大雨徹夜狂炸高雄！鳳山驚現「路面塌陷」　現場管制中

大陸年輕人愛上「逛菜市場」舒壓　搜索量月增120%帶動轉型

福原愛被爆婚內曾想輕生！2友人控江宏傑「私下真面目」令她恐懼

快訊／台大化工系實驗室驚傳爆炸！　多名學生燒燙傷送醫

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠

加拿大野火車輛燙到熔化！男童驚喊「我不想死」　西北發緊急狀態

賴清德稱沒有台獨路徑　柯志恩：連信念都可拋棄的務實騙票工作者

挨告出庭！汪小菲：每周都會來台「看孩子」　絕口不提大S官司

尖叫四起！廣西浴場爆「不明魚類」咬人　遊客鮮血直流

仙丹治百病！老人疑「吸氫氣」身亡　業者誇張廣告稱可抗癌

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

21歲女優考上台大！　「坎坷過往」被起底

群創處長不只出軌3女！　網傳「小六老公」找黑道打成豬頭

群創處長公布3人妻個資　律師直言「已觸法」

更多熱門

相關新聞

捷運景安站驚傳無差別攻擊！陌生女見人就開揍

捷運景安站驚傳無差別攻擊！陌生女見人就開揍

近期國內外時不時都會傳出無差別隨機攻擊事件，想不到新北市中和區的捷運景安站昨（16）日下午也發生一名全身多處刺青、精神異常的女子，在捷運站外對路人無差別攻擊的事件，所幸攻擊者並未持刀，而是赤手空拳。對此，受害者之一也在Dcard發文透露事發經過，提醒大家若有在附近活動，務必要提高警覺。

IG拍限動爆災情！「亂放大」妹子快發瘋

IG拍限動爆災情！「亂放大」妹子快發瘋

女友主動誘惑！連續5天都壞壞　同居2個月他扛不住

女友主動誘惑！連續5天都壞壞　同居2個月他扛不住

擁百萬存款「月給5K孝親費」！爸媽狂問：存款多少

擁百萬存款「月給5K孝親費」！爸媽狂問：存款多少

嫌保險套貴！女友喊「沒錢不要打X」他求助

嫌保險套貴！女友喊「沒錢不要打X」他求助

關鍵字：

菜花廁所馬桶衛生紙Dcard

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面