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超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰！　一票人狂+1：脫到剩內衣

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

流行穿搭日新月異，其中連身洋裝、連身褲算是免花腦力又不退燒的單品；不過，一名女網友就無奈表示，心血來潮買連身褲來穿，結果上廁所超不方便，「不懂有什麼優點？」這番話掀起廣大共鳴，大票妹子點頭附和，「都快尿出來了，扣子還解不完。」

「有人覺得穿連身褲很麻煩嗎？」女網友昨在「匿名3公社」提到，自己是個很懶的女人，不會花時間去想怎麼穿搭衣服，所以不管工作、出遊還是聚會，基本上都是連身裙或洋裝，加上連身的一件穿上就能出門，非常方便。

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她接著表示，「前幾天不知道哪根筋不對，買連身褲來穿，穿了覺得非常不方便、超麻煩，上廁所要脫到剩下內衣才可以解放，我有潔癖也很怕連身褲或裙去碰到地板，就是穿過一次再也不想穿了。」

連身褲。（圖／記者周亭瑋攝）

▲連身褲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

原PO話鋒一轉，直言「相對來說，洋裝真的很方便、很友善，往上拉就可以上廁所了，穿脫也方便，好奇市面上怎麼有那多的連身褲在賣，明明穿起來很不方便，尤其是不小心喝太多水跟生理期來的時候，我不懂連身褲有什麼優點。」

PO文讓大票女生心有戚戚焉，洗版回應「穿裙子3秒就可以蹲下來尿了，連身褲感覺3分鐘都無法搞定，抓了前面掉後面，還找不到第三隻手來脫內褲」、「沒有好處，只有好看，只會在確定今天去的地方廁所是乾淨的才會穿」、「穿過一次，馬上封存，後來就穿吊帶裙」、「吊帶褲、連身褲、寬褲，這種上廁所很怕褲管碰到地板，要一直拉拉拉的，我都不穿」、「穿連身褲要怎麼上廁所，我到現在還搞不清楚」、「超級大麻煩，19歲穿過一次連身短褲後，從此列入拒絕往來戶」、「穿一次出門之後就塞到衣櫃深處了」、「我也不愛，上個廁所要脫到剩內衣」、「很麻煩，買過一次後就不犯傻了。上廁所急到想撕爛衣褲」。

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