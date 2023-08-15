有詭！毒蟲躲監視器進出透天厝　仿《教父》槍藏馬桶水箱

▲一名張姓毒蟲擁槍，4月被警方攻堅，還異想天開將槍枝藏匿在馬桶水箱裡。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市刑大4月偵辦一起槍砲案件，發現一名張男經常進出一棟透天厝，沿途還刻意躲避監視器，專案小組懷疑裡頭正是毒品、槍械交易所。警方攻堅時，竟在馬桶水箱發現一把克拉克19C手槍，原來是張男天真模仿電影《教父》情節，以為能躲過警方搜索，結果仍被查獲。

經典電影《教父》裡，其中一段情節上演小弟為了躲過檢查，將槍枝藏匿在馬桶水箱裡，電影情節竟然在現實中上演。40多歲的張男有毒品前科，進出雲林一處透天厝時，被專案小組發現行跡詭異，刻意躲避沿路監視器，警方見時機成熟，持雲林地院核發搜索票攻堅，張男等人異想天開，將克拉克19C手槍跟20多發子彈放進塑膠夾鏈袋，再模仿電影，丟進水箱裡藏匿。

不過，警方搜索仔細，離天花板、隔板夾層都不放過，當然沒有漏掉馬桶水箱，馬上將槍枝、子彈撈出，張男還一度辯稱「不是自己的、不知道」，不過在其家中找到槍枝罪證確鑿，也讓張男啞口無言，只能認罪。張男因為無正當工作，整天遊手好閒，並且有吸食毒品的習慣，供稱持有槍枝是為了「防身」，讓員警也相當無言，全案在訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品案移送雲林地檢署偵辦。