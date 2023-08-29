趕快放生！5星座「木頭直男」女友生氣不懂哄　第一名超雷

▲5星座「木頭直男」吵架不懂哄，女友切身之痛哭喊「快放生！」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

在情感相處中，有些男生因為個性較內斂，思維相對單純，當與伴侶產生爭執時，常常引起女方的情緒反彈，然而他們卻不懂如何安撫女方情緒，最後搞得一發不可收拾。《搜狐網》分享了5個屬於「木訥直男」的星座，當他們與伴侶爭吵時，常常感到手足無措，不懂如何平息女方的情緒，導致對方超傻眼，最後問題都沒有解決。

5、天秤座



天秤男和伴侶吵架後，會先轉移話題，之後再裝傻「還在生氣啊」、「不要生氣啦」，但當問題還沒解決時，這類的話聽在伴侶耳裡，反而會變得更生氣，認為天秤男就是想耍賴。



4、牡羊座

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牡羊男個性比較暴躁，和伴侶吵架，當伴侶還陷入憤怒情緒，牡羊男哄了幾次都沒用，就會瞬間沒耐性，甚至變得火爆，也不願意解決問題，因此別奢望牡羊男會哄女友開心，哄了三次就是極限。



3、獅子座



獅子男個性霸氣又自負，有時為了自尊，就算犯錯也不肯低頭，必須等到伴侶來哄他們，獅子男見有台階下，才會收起傲嬌的態度，冷靜後才進行溝通，找出兩人之間出現什麼問題，不過此時他們會變得相當理性，希望解決問題讓感情走得更長遠。



2、摩羯座



摩羯男性格木訥，看到伴侶生氣時，經常擠不出半句話，不知道如何哄對方開心，不過他們並非無藥可救，有些摩羯男開竅了，會用尋找各種哄人的方式，不過大多都是用「哭了就不好看了」等話安慰伴侶，再搭配上手足無措的表情，令對方哭笑不得。

1、水瓶座



水瓶男唯有覺得自己錯時才會主動示好，面對感情也是如此，要是伴侶生氣了，反而會覺得對方無理取鬧，不覺得是個人問題，幾乎不可能出現哄人的行為，若是與水瓶男交往，建議多表達自己的意見，讓對方知道問題出在哪裡。