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再恰都要娶！「當老婆恰北北」卻超帶財TOP3星座女

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲你女友常常刀子嘴豆腐子？她可能很有「旺夫運」。（示意圖／pexels）

生活中心／綜合報導

一天到晚被女友兇覺得很委屈？ 清水孟國際塔羅小孟老師在粉專上點出「當老婆恰北北」卻超帶財TOP3星座女，快來看你的恰北北女友有沒有上榜，手刀把她娶回家！

TOP3：處女座

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處女座女生是鬼月出生的星座，她們比較敏感，情緒有時候也會比較歇斯底里，加上她們很挑剔，很想要對方變成她們心中想要的樣子，因此講話時比較不客氣，總是會讓另一半不高興，覺得她們的情緒很不好，但其實她們都是為了另一半好，只要多聽處女座所說的建言，通常都會賺大錢，而且還會發大財。

TOP2：摩羯座

魔羯座女生非常節儉也比較細心，知道什麼錢該花、什麼錢不該花，所以當另外一半在花錢的時候，她們也會比較嚴肅比較兇，認為錢要花在刀口上，只要多聽魔羯座的建議，通常都會省下很多的錢，也會節省開支，日積月累，錢會慢慢地積少成多，積沙成塔。

TOP1：獅子座

獅子座女生比較兇、好強愛面子、愛恨分明，但是她們很肯做，也很知道如何去協助另一半，當有人要來騙另一半的錢時，獅子女會在第一時間發現，並幫忙解決困擾，另外，當另一半生病時，她們總是會體貼照顧，也會幫助對方在工作事業上更好，因此她們雖然外表看起來很兇，其實內心是很柔軟的，而且獅子女可以一個人做很多事，ㄧ個人就可以把家裡撐起來，讓男人可以放心在外打拼。

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