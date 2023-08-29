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來當健康大富翁！foodpanda2023城市巡迴健檢再升級　安心守護千名外送夥伴

foodpanda,美食外送,外送平台,健康檢查,健檢（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda 2023城市巡迴健檢與博仁綜合醫院攜手合作，考量夥伴日常多於戶外活動，特別安排氣壓式眼壓測定，提供精密的眼部壓力檢查。（圖／foodpanda提供，以下同）

消費中心／綜合報導

看準外送行業彈性工時的特性，越來越多人投入外送行業，跟進成為「斜槓上班族」！據全台最大即時外送平台foodpanda統計，不少夥伴以外送作為第二份收入來源。為打造健全的外送工作環境，foodpanda除了透過360安心計畫全方位守護夥伴外，更連兩年打造城市巡迴健檢，由內而外和夥伴一起累積健康財富。

2023城市巡迴健檢擴大舉辦 全方面健康守護超安心
為提供夥伴更完整的照顧，自2020年起平台領先業界打造「外送夥伴 360安心計畫」，致力優化並提供全方位保障，去年的城市健檢活動服務千位夥伴，獲得熱烈迴響。作為最貼心與最懂夥伴的平台，foodpanda今年八月延續品牌宗旨，與博仁綜合醫院合作，擴大於台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄六大城市舉辦「2023城市巡迴健檢」，提供優於業界的健檢方案並安排專業醫護人員於現場提供諮詢，打造專屬外送夥伴的2023健康守護計畫，幫助千名外送夥伴提升自我健康，先擁有完善的健康體質，再築起財富堡壘，期許人人都能成為「健康大富翁」！

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▲foodpanda與博仁綜合醫院合作，擴大於台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄六大城市舉辦「2023城市巡迴健檢」，現場更貼心安排健康諮詢站守護千名外送夥伴健康。

夥伴在進行外送服務時，可能需面對高溫、驟雨、溫差變化大等不可控的環境因素，除了定期健康檢查外，日常中若能持續累積健康知識，將更具備應變能力去預防天候帶來的傷害。foodpanda關心夥伴，除了一般基礎檢驗項目，考量夥伴日常多於戶外活動，更特別安排氣壓式眼壓測定，提供精密的眼部壓力檢查；另外也汲取去年巡迴健檢中獲得的夥伴回饋，針對夥伴重視的肝膽及腎臟器官健康，今年特別加碼規劃腹部超音波檢測項目，更貼近夥伴的需求！

不少夥伴完成檢查項目後大讚「謝謝foodpanda的用心！」，表示「幸好有平台在背後支持，因為參與健檢活動，更意識到健康的重要」。有夥伴感謝這次巡迴健檢現場安排了專業醫護人員提供諮詢，不僅節省時間，更即時幫助自己對於就醫選擇與檢查報告的困惑與煩惱，非常貼心。

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▲foodpanda2023城市巡迴健檢除了提供夥伴全方位健康守護外，現場更安排趣味健康扭扭樂，營造健檢活動歡樂氛圍！

人人都是健康大富翁　趣味互動機制、衛教影片顛覆健檢想像！
2023粉紅英雄健康大富翁 城市巡迴健檢活動，不只守護方案讓外送夥伴有感，活動現場還設置有趣、好玩的健康鈔票扭扭樂互動機制，幫夥伴快速補給健康知識，顛覆大家對於健檢活動的想像。此外，針對夏季最需預防的熱傷害議題，foodpanda與博仁綜合醫院攜手合作，訪問專業醫師製作外送夥伴專屬的衛教影片，更把衛教資訊結合於趣味互動的健康鈔票上，加深「健康就是財富」活動核心理念，期許將健康知識擴散於每位外送夥伴心中。

foodpanda實踐外送夥伴360安心計畫　鼓勵粉紅英雄重視健康就是財富
foodpanda善盡企業責任，為打造友善安全的永續外送環境，自2020年推出「外送夥伴360安心計畫」，提供夥伴全方位保障，計畫涵蓋上線前的「外送安全計畫」、外送中的「外送守護計畫」，以及下線後的「幸福自造計畫」，此次巡迴健檢活動就是計畫環節的其中之一。foodpanda全面升級對全台夥伴的照顧，除了提供一次性急難救助、子女獎助學金申請機會，也舉辦感恩餐會、公益按摩等活動，這次巡迴健檢打造2023專屬健康守護方案，透過超有感、最有溫度與有趣的健檢活動，讓夥伴更加了解「健康就是財富」理念，先做「健康大富翁」才有「錢」景！

詳見官網：https://pandarider.foodpanda.com.tw/360safeplan

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