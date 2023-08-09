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社會 社會焦點 保障人權

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

▲輪椅,坐輪椅。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲周男接送長照中心郭姓住民去健檢，卻不慎絆到門檻導致郭女輪椅翻覆撞頭死亡，依過失致死判刑7月。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／屏東報導

周姓男子受屏東一家老人長照中心委託，開車載行動不便的郭姓婦人到醫院健康檢查，結束後周男要幫忙推郭女回房間時，卻沒注意到長照中心大門的凸起門檻，導致輪椅往後翻覆、郭女頭部重擊輪椅手把，雖然緊急送醫救治，但仍因顱內出血等傷不治死亡，周男遭郭婦兒子告上法院，屏東地院一審依過失致死罪，判處周男有期徒刑7月，緩刑5年。

事件發生在2022年7月間，周男受屏東一家老人長照中心委任，開車載郭姓女住民到醫院體檢，檢查結束後周男再載郭女回來，但抵達中心門口，周男要協助推郭女的輪椅回房時，卻不慎絆到了大門的門檻，輪椅重心不穩整台翻覆，坐在上面的郭女也隨之倒地，頭部剛好撞上輪椅煞車手把，人員緊急將郭女送醫急救，但手術後1個月仍因顱內出血併發水腦症及化膿性腦膜炎，傷重不治。

郭女兒子事後狀告周男，檢方認為周男幫忙推輪椅，卻疏於注意地面路況，導致輪椅翻覆、婦人頭部受到重創，釀成憾事，法院一審結果出爐，依過失致死罪判處周男有期徒刑7月，緩刑5年，全案可上訴。

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