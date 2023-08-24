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圍標搶億元核電工程！天道盟「村哥」判2年　台電收賄貪官判5年半

▲台電公司核一廠乾式貯存設施水保計畫第2次變更設計案獲判應予核定。（圖／台電提供）

▲天道盟同心會分會長郭簡村以強迫等方式讓廠商配合圍標台電核一、二廠，有包商拒被勒索慘遭痛毆，士林地院日前宣判。（示意圖與本案無關／台電提供）

記者黃宥寧／台北報導

千億惹殺機！天道盟同心會分會長綽號「村哥」郭簡村2016至2019年間，以強迫等方式，讓廠商配合圍標台電核一廠、核二廠，以謀取工程利益，又指揮小弟到不配合包商的工地作亂，甚至有包商拒絕郭男勒索，慘遭埋伏砍殺，檢警追查，發現具有公職人員身份的台電主管賈儒龍竟涉案收賄，士林地院一審判決結果出爐。

起訴指出，郭簡村（54歲）活躍在新北市金山、石門地區，以名下2家公司與張煌懋合夥開設「富國營造」等3家公司，並在核一、核二廠的標案中，藉分工陪標掌握工程標案，或是以採購案金額8到10%為報酬，糾集緯豐等共5家公司，輪流得標承作，並借助他勢力威迫，以提供金錢利益，或承諾得標後分包工項承攬等方式，讓其他廠商同意配合陪標。

而郭為了不讓其他廠商投標，會在投標截止日，在核一廠、核二廠門口守候，阻攔非內定得標或陪標廠商入內投標，從2016年至2019年獲得16項標案不法獲得共1億9479萬餘元。

不僅如此，郭2019年懷疑許姓包商私下找他人投標，導致他得多付「搓圓仔湯」費，因此心生不滿，同年3月26日教唆小弟李宣穎押走顏姓包商逼簽本票，李找來江姓、尤姓等5友人到場助勢，在三芝某日式餐廳砍殺許姓包商，刀傷深及大腿骨，7人則被依殺人未遂罪起訴。

台電主管賈儒龍，則從2011至2020年間，透過其經辦採購等權限，不但身兼「小包商」向業者低價高報、浮報工項，更從中套取差價、收受賄賂，更從專員高升到主管，被依貪污治等罪起訴，遭求處重刑。

合議庭審酌，賈儒龍偵查中自白並主動繳交犯罪所得，依6次貪污罪，合併判處5年6月徒刑、褫奪公權2年，犯罪所得108萬餘元、郭簡村則依16個政府採購法，合併判有期徒刑2年可易科罰金、共犯張煌懋1年6月、褫奪公權1年得易科罰金、許月英處有期徒刑10月、緩刑3年，須繳交公庫10萬、陳廉淯處有期徒刑3月、緩刑2年，須支付公庫5萬元。

至於，郭簡村等人分別被訴教唆殺人與殺人未遂罪部分，合議庭認郭等人涉犯為傷害罪，經被害人撤告，諭知公訴不受理。

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