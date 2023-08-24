新竹男衝台中幫搞網路賭博　害天道盟討債集團被抄...老大也被抓了

▲▼天道盟幹部橫行風城暴力討債，押人潑漆恐嚇，警方逮捕7人送辦。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局電信偵查大隊去年在台中破獲一起網路賭博案，發現其中1名成員是從新竹南下支援，於是往上溯源，8月初在桃園、新竹等地，逮捕天道盟同心會竹北分會副會長45歲鄭姓男子等7人。據了解，鄭嫌受託向4名債務人暴力討債，或押人、或潑漆、或恐嚇小孩、或到公司站崗，有人受不了壓力還錢，有人一樣付不出每月高達15%的利息，警方依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，鄭嫌5萬交保。

刑事局電偵大隊第二隊去年12月間破獲一件網路賭博、暴力討債案，發現集團中有名彭姓男子是從新竹南下台中支援，彭嫌在新竹也涉及多起暴力討債案件，於是深入追查、向上溯源，查出背後主嫌是鄭姓男子，鄭嫌與地下錢莊合作，以年利率120~180%出借，當債務人無力償還時，便出面索討。

警方目前查出有4名債務人，借款金額從10萬至500萬不等，利息也不一，以其中1人借貸20萬為例，每月利息15%，就是3萬元，光是利息就付不出來。

討債集團有的到住處潑漆、灑冥紙，張貼「欠錢不還」海報，到公司站崗，把人押到某處恐嚇，有的查出小孩念哪間學校，以綁走小孩威脅還錢等等，就是只動口，沒有動手。

警方蒐證齊全月初發動搜索，拘提鄭嫌主嫌等7人到案，查扣現金10萬3700元、手機9支、筆電1部、本票、借款契約書等證物，警詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等案，解送新竹地檢署偵辦，鄭嫌5萬元交保，其他6人2萬或3萬交保。