　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹男衝台中幫搞網路賭博　害天道盟討債集團被抄...老大也被抓了

▲▼天道盟幹部橫行風城暴力討債，押人潑漆恐嚇，警方逮捕7人送辦。（圖／民眾提供，下同）

▲▼天道盟幹部橫行風城暴力討債，押人潑漆恐嚇，警方逮捕7人送辦。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局電信偵查大隊去年在台中破獲一起網路賭博案，發現其中1名成員是從新竹南下支援，於是往上溯源，8月初在桃園、新竹等地，逮捕天道盟同心會竹北分會副會長45歲鄭姓男子等7人。據了解，鄭嫌受託向4名債務人暴力討債，或押人、或潑漆、或恐嚇小孩、或到公司站崗，有人受不了壓力還錢，有人一樣付不出每月高達15%的利息，警方依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，鄭嫌5萬交保。

▲▼天道盟幹部橫行風城暴力討債，押人潑漆恐嚇，警方逮捕7人送辦。（圖／民眾提供，下同）

刑事局電偵大隊第二隊去年12月間破獲一件網路賭博、暴力討債案，發現集團中有名彭姓男子是從新竹南下台中支援，彭嫌在新竹也涉及多起暴力討債案件，於是深入追查、向上溯源，查出背後主嫌是鄭姓男子，鄭嫌與地下錢莊合作，以年利率120~180%出借，當債務人無力償還時，便出面索討。

▲▼天道盟幹部橫行風城暴力討債，押人潑漆恐嚇，警方逮捕7人送辦。（圖／民眾提供，下同）

警方目前查出有4名債務人，借款金額從10萬至500萬不等，利息也不一，以其中1人借貸20萬為例，每月利息15%，就是3萬元，光是利息就付不出來。

討債集團有的到住處潑漆、灑冥紙，張貼「欠錢不還」海報，到公司站崗，把人押到某處恐嚇，有的查出小孩念哪間學校，以綁走小孩威脅還錢等等，就是只動口，沒有動手。

警方蒐證齊全月初發動搜索，拘提鄭嫌主嫌等7人到案，查扣現金10萬3700元、手機9支、筆電1部、本票、借款契約書等證物，警詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等案，解送新竹地檢署偵辦，鄭嫌5萬元交保，其他6人2萬或3萬交保。

ET快訊
好市多超夯「巴西拖」穿了好痛！　內行曝解法
女青年返鄉遭「3部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代
快訊／T1新球隊！　「台新戰神」成軍
21歲奧迪妹酒駕「比厲鬼可怕」！她揭可悲1現象
快訊／日本開始排放福島核廢水！　現場畫面曝
LIVE／21歲奥迪妹酒駕撞死人先發IG　賴品妤被推倒衝突畫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團食髓知味！200萬到手再約面交100萬　花警扮外送員逮車手

帳戶簡體字引懷疑！機警行員CALL警擋匯款　花蓮男保住血汗錢

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

他撿到iPhone「等失主打電話來再交給警」　1行為挨罰1萬

女青年返鄉遭3名「部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代…一審判決出爐

名檢劉承武管委會糾紛竟告住戶違反個資法　再判無罪

驚悚現場曝！西濱龍井5車連撞「貨車解體變敞篷」　已知3人傷

不是阿飄！彰化麒麟山上頻傳「救命回音」　竟是有人墜落15米深谷

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

詐團食髓知味！200萬到手再約面交100萬　花警扮外送員逮車手

帳戶簡體字引懷疑！機警行員CALL警擋匯款　花蓮男保住血汗錢

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

他撿到iPhone「等失主打電話來再交給警」　1行為挨罰1萬

女青年返鄉遭3名「部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代…一審判決出爐

名檢劉承武管委會糾紛竟告住戶違反個資法　再判無罪

驚悚現場曝！西濱龍井5車連撞「貨車解體變敞篷」　已知3人傷

不是阿飄！彰化麒麟山上頻傳「救命回音」　竟是有人墜落15米深谷

「小米電動車」耗時2年獲得批准　首款電動4門轎跑MS11明年量產

詐團食髓知味！200萬到手再約面交100萬　花警扮外送員逮車手

被問出演《換乘戀愛3》意願？　泫雅爽快回：YES！理由超單純

華航攜手家扶打造公益機師體驗營　致力ESG永續發展

詐騙衰遇休假警　嘉義市保安警亮證件叫支援人贓並獲

帳戶簡體字引懷疑！機警行員CALL警擋匯款　花蓮男保住血汗錢

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

大谷翔平手臂疲勞續戰掃二壘安打　天使牛棚放火吞連敗

真人版《航海王》6新角色登場！　通訊神物「電話蟲」吃生菜…網嚇傻

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

21歲奧迪女酒駕撞死婦人　起底在舞廳上班

網紅行動電源爆炸起火！傷者正面照曝光

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

快訊／台64轎車追撞工程車起火　駕駛當場不治

即／21歲奧迪熱褲妹酒駕撞死行人！10萬交保

顧寶明過世留千萬！長女控三媽侵占結局出爐

即／西濱5車連環撞！大車駕駛座「外殼消失」

台南男躺床爽抓龍根　小姐「保險套塞嘴」傻眼了

彰化鬼月「送肉粽」！網嚇壞：招來一票好兄弟

更多熱門

相關新聞

天道盟分會長選議員　恐嚇又持毒下場曝

天道盟分會長選議員　恐嚇又持毒下場曝

天道盟太陽會宜蘭分會長魯秀傑去年以無黨籍身分參選宜蘭縣議員，結果在掃黑行動中遭警方捕獲，他涉嫌持槍逼投資者交出2千萬，家中搜出大量子彈、槍枝與毒品，遭到檢方起訴。宜蘭地院依恐嚇罪處10月、持有毒品罪處8月，合併執行1年4月。

「虐殺船長」天道盟要角落網　孿生兄弟仍在逃

「虐殺船長」天道盟要角落網　孿生兄弟仍在逃

教唆殺害天道盟老大　判刑15年半定讞

教唆殺害天道盟老大　判刑15年半定讞

黑幫大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬

黑幫大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬

天道盟松山會長「信董」病逝　北市警嚴陣以待

天道盟松山會長「信董」病逝　北市警嚴陣以待

關鍵字：

天道盟暴方討債風城電信警察地下錢莊

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面