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社會 社會焦點 保障人權

知名夜店不爽頻繁臨檢　去年1男嗑藥送醫亡！大安警公布關鍵畫面

記者張君豪／台北報導

27日北市大安區安和所長、藝人霍建華胞兄霍建元率組合警力到轄區知名同志夜店Pawnshop執行例行擴檢勤務，業者不耐臨檢頻繁，直接透過IG限動發文「賞酒霍所長」，公告當天（27日凌晨）若霍建元再來臨檢，將提供店內所有消費者一杯SHOT，結果看似挑釁警方執法卻踢到鐵板，警方在店內搜出三級毒品卡西酮，依法將業者帶回調查。

▲葉男去年在Pawnshop夜店內嗑藥意識模糊，被店內員工及友人帶出店外送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲葉男去年在Pawnshop夜店內嗑藥意識模糊，被店內員工及友人帶出店外送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

另外由於業者PO文強調「正當營業」，28日中午大安警方再度公布關鍵畫面，說明為何該夜店遭警方列管查處。原來在2022年9月24日，大安警方凌晨3時接獲報案，一名酒醉葉姓男子（36歲）倒臥信義路四段，經送醫後身亡，如今葉男昏迷被帶離店內畫面曝光，也引發討論。

▲夜店po文強調正派經營且預告賞臨檢所長警喝，結果27日凌晨被查緝到三級毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

夜店po文強調正派經營且預告賞臨檢所長警賞酒，結果27日凌晨被查緝到三級毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

幫葉男急救的國泰醫院急診醫護卻發現，死者葉男在搶救過程卸除衣物，內褲褲襠內卻找到藏有兩顆韓MDMAT禁藥成分的搖頭丸，警方追查發現，葉男當晚就是到該夜店消費，疑似服用搖頭丸，經警方調閱店家及進出口電梯畫面後，才發現死者事發前與多名友人在店內飲酒，期間夜店老闆見死者險色發白，神智不清，遂請員工先將死者帶離店內。

之後業者撥打119報案求救，警消人員一度以為葉男是喝酒猝死，直到醫護搜出搖頭丸後，案情急轉直下。根據北市救護紀錄，救護人員當天3點17分抵達葉男倒臥路旁現場時，葉男口吐白沫已無呼吸心跳，救護人員施予心肺復甦術急救，救護車在3點37分抵達急診時，葉男已明顯死亡，經院方搶救無效，宣告不治。

▲安和所長霍健元依法擴檢遭夜店業者另類發公告嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲安和所長霍健元依法擴檢遭夜店業者另類發公告嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警深入追查，經過法醫相驗，發現葉男血液有MDMA毒品反應，確認葉男死因為中毒性身亡，警方依法訪談在夜店同歡3名友人及夜店現場負責人，該夜店因有顧客在店內吸毒暴斃，警方依規定列為治安顧慮場所，加強臨檢掃蕩民眾吸毒歪風，且該店臨檢次數與大安區內所有列管場所一致，警方強調並無針對性執法，「僅是為了壓制特定場所吸毒歪風，保障民眾生命安全。」

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