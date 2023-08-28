小鵬收購滴滴智能汽車開發資產　正式進入多品牌戰略階段

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源車廠商小鵬汽車28日發出公告，宣布收購滴滴智能汽車開發業務資產，向滴滴發行對價股份。

小鵬汽車在公告中提到，基於預期的顯著協同效應，本公司成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車製造公司，本公司與滴滴亦同時簽訂了戰略合作協議。

小鵬汽車指出，收購滴滴智能汽車開發業務資產的最高總對價約為港幣58.35億元。

據小鵬汽車方面消息，通過合作，小鵬汽車將正式進入多品牌戰略階段，進一步強化A級市場產品的技術競爭優勢，讓智能駕駛技術在最主流的細分市場成為標配，引領電動智能新時代。

作為此次戰略合作的核心，一款A級智能電動汽車將作為小鵬汽車全新品牌的首款產品進入市場，預計於2024年開始量產，項目代號MONA。

新品牌車型將與小鵬現有品牌產品形成差異化定位，同時，滴滴將面向小鵬汽車首次開放全生態賦能，為MONA提供包括智能座艙、智駕及共享出行市場等多維度的強有力支撐，助力小鵬汽車在「15萬級」價格區間打造爆款車型，進一步加速自動輔助駕駛與智能座艙技術在全球市場的應用及普及。

小鵬汽車強調，為推動雙方建立長期共贏的戰略合作關係，小鵬汽車將發行佔交易完成後總股本3.25%的A類普通股，收購滴滴旗下智能電動汽車項目相關資產和研發能力。滴滴將成為小鵬汽車的戰略股東，首批股份的鎖定期為24個月。