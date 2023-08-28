每日限2千陸客來台挨轟「畫餅」　交長籲對岸開放心胸、給善意回應

▲陸委會限額開放大陸團客來台。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

陸委會24日宣布9/1恢復兩岸團體旅遊新規劃，每日限額2000名大陸團客來台，視陸方回應再進行後續規劃，不料卻被大陸國台辦批評是畫餅，痛批此舉對兩岸交流更加嚴苛。交通部長王國材今表示，「對岸要開放心胸，期待能有正面的回應，不過現在是看不出來」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日指出，台灣陸委會日前發佈關於兩岸旅遊和交流事宜的所謂「規劃」，這個「規劃」沒有明確的實施日期，名為「恢復」實則拒不解禁，名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制，完全是民進黨當局自已在「畫餅」。

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王國材表示，為了回應國內旅遊業者的訴求，陸委會已公布9月起開放第三地陸客來台及雙邊互訪每日2000人的限制，業者有一個月的準備期，準備工作包括導遊、領隊等接待能力，及規劃遊程。

王國材表示，期待陸方能有正面回應，但現在是看不出來，兩岸交流是雙方都認為應該進行的，對岸應開放心胸，期盼這個月內對方能有正面回應。

至於缺工問題，王國材表示，目前勞動部有推出擴大就業方案，觀光局也有針對清潔人員聘用補助，遊覽車司機也正在進行人員訓練，加上大陸團客多是補上離峰時段，因此應該不會有問題。