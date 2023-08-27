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社會 社會焦點 保障人權

高雄神鬼女會計「2年A走千萬」！離職後被抓包　辯公司欠她錢

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲女會計將公司千萬轉到自己帳戶。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名女會計，因保管公司帳戶的帳號、密碼與IKEY設備，2年間偷偷轉1176萬1596元到自己帳戶，離職後被新會計發現提告，高雄地方法院依以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，判刑4年6月；民事部分，女會計已賠償163萬元，仍應賠償公司1013萬1596元。

女會計2007年在高雄某貿易公司擔任會計，負責 記帳、處理會計帳目、收付款項，並保管公司網路轉帳帳號、密碼與IKEY設備，女會計從2010年開始到2012年，使用IKEY進入公司帳戶，陸陸續續將公司共1176萬1596元轉到自己帳戶，公司後續請繼任會計人員查核公司帳目及歷年資金流向後，發覺金流有異後提告。

女會計辯稱，她長期、頻繁借款給公司，及幫忙代墊各項支出，不可能侵吞公司款項，且公司支票簿、大小章、IKEY設備、網路轉帳密碼均由負責人管控，不可能對現金存款減少1千多萬毫無所悉，另她在職期間每筆支出均有記載「傳票」、「日記帳」、「分類帳」及「總分類帳」，公司並未提出上開資料供核對。

法院認為，匯款轉帳時間，有數筆在深夜或凌晨時分轉帳，與常情大相徑庭，而女會計所墊付金額，乃超商購物費用而非大筆開銷，但轉帳金額少則數萬元，多則高達百萬元，難想像公司有何需請女會計代墊至少數萬元超商費用之必要，且女會計未能提出任何借據佐證，

法院審酌，女會計自行以IKEY設備及網路轉帳密碼，將公司名下帳戶金錢匯入自己帳戶，且事後又無任何客觀證據佐證，是因公司債權而取得該等款項，女會計以不正方法取財，依以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，判刑4年6月。

民事部分，女會計已賠償163萬元，高雄地方法院判女會計仍應賠償公司1013萬1596元。全案仍可上訴。

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