北韓睽違3年半重啟國門　下個月可能派金與正參訪杭州亞運

▲金與正可能將隨團參訪中國杭州亞運。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫情趨緩，北韓（朝鮮）除了從去年1月恢復部份潮中邊境貿易列車，今年7月更邀請中、俄派遣代表團參加戰勝節閱兵，本月22日至今更派出高麗航空飛往北京，載送海外公民返回平壤，北韓防疫當局更宣布允許公民返國。有專家分析，北韓可能將派遣金與正出席9月杭州亞運。

根據《韓聯社》，北韓2020年1月因全球疫情而嚴格管控邊境，時隔3年7個月終於重啟國門，派遣跆拳道選手團前往哈薩克參賽，國家防疫司令部更宣布，允許海外北韓公民返國，不過入境後須先在隔離設施接受長達一周的檢測，隨著此一政策發布，未來北韓可能會加速海外公民返國的速度，同時派遣其他人力替補其工作崗位。

北韓自從7月27日戰勝節前後邀請俄羅斯國防部長蕭依古、中國全大常委副委員長李鴻忠率團出訪平壤參加戰勝節閱兵後，便陸續加快國門的開放速度，本月22、24、26日由高麗航空客機從北京載回欲返國的北韓公民，俄國海參崴機場也能見到高麗航空的班機。

▲北韓高麗航空班機22日從平壤飛抵北京，停靠首都國際機場停機坪。（圖／CFP）

南韓世宗研究所統一戰略研究室長鄭成長分析，自從北韓防疫部門正式公告允許海外公民返國後，未來將有更大規模的北韓公民透過陸路返回北韓，「一旦北韓公民從海外返國，則北韓外匯收入來源可能因此減少，因此北韓可能會同執行公民返國、以及派遣勞力前往中俄兩國的措施。」

鄭成長透露，依據他所掌握的消息來源，最近朝中邊境地區北韓餐廳的員工數量甚至有增加的趨勢。

至於中國杭州亞運將於9月23日正式開幕，北韓先前已經申請派出選手團參賽，而為了能夠深化和中國之間的同盟關係，北韓也不排除會派遣由高層人士率領的代表團出訪，由最高人民會議常任委員長崔龍海擔任代表團團長，而北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正也可能參加代表團。

鄭成長舉2018年由南韓文在寅政府主辦的平昌冬奧為例，當時北韓派出由高層人士構成的代表團出訪南韓，其中最高人民會議常任委員長金永南擔任團長、金與正則做為參訪團的一員。

▲金與正2018年曾出席南韓舉辦的平昌冬奧，當時她和南韓時任總統文在寅對話。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩也可能親自率領代表團參訪中國，和中國國家主席習近平舉行會談。鄭成長透露，今年以來中國國內持續傳出金正恩可能訪中的討論聲浪。

另外，南韓統一部則擔憂，一旦未來北韓開放國門成定局，則滯留在中國的脫北者可能會被中國當局強制遣送回北韓。南韓國民力量（執政黨）國會議員、前北韓駐英公使太永浩指出，目前關押在中國國內的脫北者約有2600人，預估杭州亞運閉幕後將被強制遣返回北韓。