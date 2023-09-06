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大陸 大陸焦點 特派現場

美準航母10來首次黃海軍演　陸專家：火力覆蓋下形成威懾是自欺欺人

▲美利堅號兩棲突擊艦。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）。

▲美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA-6）。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）

記者魏有德／綜合報導

美海軍美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA-6）編隊前往朝鮮半島海域，準備參加在南韓舉行的「仁川登陸73週年和美韓同盟建立70週年」紀念活動，還預計將參與10年來首次在黃海海域舉行的軍演，引起各方注意。

▲▼ 美軍人員3月21日在美利堅號兩棲突擊艦（USS America）上。（圖／達志影像／美聯社）

▲美利堅號兩棲突擊艦上的美軍士兵及直升機。（圖／達志影像／美聯社）

《南華早報》報導，美韓這次黃海演習的背景是美國總統拜登和南韓總統尹錫悅不久前承諾在朝鮮半島「提高常規戰略資產的可見性」。在北韓接連舉行導彈試射，以及在中美緊張局勢加劇之際，華盛頓最近增加在黃海上空的空軍活動。上周，美國在黃海進行了一次空軍演習，出動了B-1B戰略轟炸機，作為去年恢復的美韓年度聯合演習的一部分。

公開資訊顯示，美利堅號兩棲突擊艦屬為美海軍新型兩棲突擊艦，是專門為搭載F-35B短距／垂直起降隱形戰機而建造的「準航母」，取消內部的塢艙以擴大機庫，可盡量搭載數量較多的F-35B戰機。

美利堅號排水量超4萬噸，可搭載超20架F-35B戰機，戰力超過許多國家的輕型航母，具備參與空中與海上聯合作戰的能力。

▲▼F-35B從美利堅號兩棲突擊艦上起飛。（圖／路透社）

▲F-35B從美利堅號兩棲突擊艦上起飛。（圖／路透社）

據了解，美海軍曾2013年於黃海進行過與南韓軍方的聯合演習，「華盛頓」號航母打擊群為主要參演艦隊，不過，為避免北京的「強烈反彈」，美海軍此後多以以單艦或小規模艦艇編隊形式進入黃海。

外界認為，黃海是半封閉的大陸棚海域，美軍想藉此進行武力威懾，不僅對北韓施壓，也是對北京的一種宣威。不過，大陸軍事專家張軍社表示，尹錫悅政府上台以來，美韓恢復中斷近五年針對北韓的大規模實戰演習，「這次黃海演習是美在亞太地區為實現自己的地緣戰略私利，製造地區緊張、挑動陣營對抗的最新舉動，進一步表明美國是破壞地區和平穩定的麻煩製造者。」

張軍社認為，美利堅號在黃海舉行的演習將對大陸形成威懾，這種說法比較可笑，「進入黃海海域的敵對目標直接被覆蓋在解放軍空中、海上及岸防兵力多重火力打擊射程之內，呈現出關門打狗的態勢，任何海上目標都只能是解放軍的活靶子，怎麼能對中國形成威懾。不僅是在黃海，在台灣海峽也是一樣，美國海上艦船的機動能力受限，他們希望通過這種炫耀武力的方式對中國形成威懾是一種自欺欺人的說法。」

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