快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

▲郭台銘。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日10點將於總統府對面的張榮發基金會舉行記者會，外界關注是否將表態獨立參選，如今傳出確定將於會中宣布投入總統大選，且副手人選也已鎖定無黨籍立委高金素梅。

根據TVBS報導，郭台銘將於今早10點親自宣布投入2024大選，並以獨立參選人身份進行連署，副手外傳鎖定委高金素梅。

事實上，郭台銘早已動作頻頻，近期更於各地舉行主流民意大聯盟造勢。據了解，郭台銘密集在全國傾聽基層民意後已作出決定，選在28日10點於張榮發基金會舉行記者會向外界宣布，而這個地點就在總統府對面。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開連署；此外，由於宣布以連署方式獨立參選時，郭台銘就必須同時提出副手人選，目前有傳言郭鎖定的人選條件，為「南部」和「女性」。

根據總統副總統選舉罷免法規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，約要29萬人連署才能申請登記為總統候選人；候選人必須在選舉公告發布後5天內，向中選會申請為被連署人，申請連署人名冊格式，繳交連署保證金100萬元。

中選會受理申請後，通知被連署人在公告的次日起，45天內完成連署；若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的二分之一，保證金不予發還。