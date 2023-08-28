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黃士修擔任發言人　「我跟郭台銘不是破壞者」

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開連署參選總統，並由黃士修（圖右）擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日在正式宣布參選2024總統，將以獨立參選人的身分展開連署，並找來核能流言終結者創辦人黃士修擔任主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問。黃士修會中強調，他跟郭台銘都不是破壞者，他們的行動肯定會打破目前的政治僵局，但會導向哪一種結果，需要所有在野陣營共同解答，而不是任一方的問題。只有背棄主流民意的人，才會成為全民之敵，也預告未來將再召開一場記者會，說明總統連署的相關事宜。

黃士修說，過往大家對他的認識，是因為以核養綠和重啟核四，他領銜過兩次全國性公投。但他並不是核能科班出身的人，他受過數學和物理的訓練，除此之外就是一個普通人。他相信科學，用盡所有領域的知識，帶領社群翻轉民粹狂潮。他相信民主，曾以命相搏，用公民身份對抗違法的國家機器。作為一個支持科學與民主價值的普通人，他認同主流民意大聯盟的理念，並決定站出來，用自己的手創造新的可能性。

黃士修表示，公民運動如同創業艱辛，過程中他深深感受政治的人情冷暖。當以核養綠、重啟核四等議題，在網路上、街頭上延燒，民調支持度節節高升。突然，他的身邊多了很多政治人物，跟我握手，給他鼓勵。當議題散去，或是核能政策跟這些政治人物的選舉有所衝突，這些熱情和寒暄，就會一瞬間消失的無影無蹤。他倒不覺得被切割，因為他的工作與核能無關，生活一點也不受影響。只是他身為一名亞斯伯格，竟也能從人類行為模式中，體會政治的現實。

黃士修指出，搞政治的人，想的從來就不是科學、民主與倫理，而是話題跟選票。他發現，如果不能擺脫既有的框架，以及這些揹著政治包袱的人，台灣很難走出當今的困境。如果沒有整合的契機，這個國家將會被靠著網軍治國、掏空台灣的政黨長期把持。如果把選票寄託在只考量利益的政治團體，等於將拯救台灣脫困的機會，扼殺在某些人的躊躇和盤算之中。

黃士修直言，郭台銘不是一個老練的政治人物，他有非常多缺點，也有獨特的亮點。不如說，正因為他是政治素人，沒有政黨的糾葛，才有資格使在野陣營坐下來談判。他需要鑰匙，作為整合的關鍵，而自己正巧有方法幫他實現。

黃士修提到，他曾經對一位政壇前輩說過，要買他的自由，代價很貴很貴，但能用不同籌碼支付。「你們可以開始揣測了，我要求的價碼，絕對超出任何人的想像。我貪的，是天下之大利。所以我出現在這裡，並且樂在其中。」

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