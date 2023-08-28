和山道猴子月薪一樣養10台重機！他曝1點差異　20歲妹跑山先問神

記者黃翊婷／綜合報導

YouTube動畫《山道猴子的一生》近期爆紅，作家、YouTuber「上官亂」日前親自前往台七乙線探訪，一名重機車友坦言，自己的月薪和山道猴子主角差不多，3.7萬元左右，過去養過近10台重機，主角最大的問題是沒有做好理財規劃；另一名20歲女車友則表示，自己跑山前都會先請示神明，有一次神明沒有同意硬跑，竟然真的發生意外。

▲《山道猴子的一生》近期爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

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作家、YouTuber「上官亂」26日上傳一部影片，她親自前往台七乙線並訪問車友們，其中一名年約40歲的車友坦言，影片內容其實挺寫實的，身邊朋友也有過類似經歷，而他自己的月薪和山道猴子主角差不多，3.7萬元左右，但他從來不認為月薪3.7萬元無法玩車，主角最大的問題是沒有做好理財規劃，假設主角貸款60萬分60期，每期大約只要繳1萬元，怎麼會繳不起。

該名車友也提到，自己從18歲開始接觸這個領域，重機大概騎了6、7年，他覺得騎3、40萬元的車就夠了，如果要買100萬元的車，月薪3.7萬元當然無法負擔；此外，他也提到，不是每位車友都喜歡改車，他擁有過近10台重機，但沒有1台改過排氣管，畢竟收入沒有那麼高，而且也沒有使用高級配備的需求。

還有一名20歲女騎士表示，自己也是從18歲開始愛上跑山，大約1周會跑1、2次，上山前會請示神明，有一次神明叫她不要去，但是因為已經約好了，只好硬著頭皮上山，結果圈套軟掉，在過彎時不慎摔車。上官亂也不忘趁機提醒，跑山時一定要戴上護具，保護好自己。

▲為遏止危險駕駛行為，大溪警方針對台七乙線加強交通安全執法專案1個月。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過，《山道猴子的一生》帶起風潮之後，除了原本的車友之外，還吸引不少跟風者。桃園大溪警方表示，部分騎士在台七乙線競速前，常常會在台三線、台七乙線交界處某家超商前聚集，接著進入台七乙線朝8至10公里彎道路段飆速，為了遏止騎士從大溪線進入新北市三峽區境內，決定聯合新北市三峽警方，共同遏阻取締騎士在台七乙線路段競速，以避免車禍事故。

大溪警方強調，即日起至9月21日將展開平安月加強交通安全執法專案，針對台七乙、台七線機車跑山路段，取締競速熱點，並擴大至羅馬公路、台三、台四線取締超速、闖紅燈、酒駕、未禮讓行人或行人違規執法，運用分局組合警力取締，其中假日時段聯繫結合三峽警方，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，同時宣導機車族安全駕駛，以期遏止山道危險駕駛飆車歪風。