高雄萬壽橋彎道「山道猴子」跑給警追　被逮到越級駕駛下場曝

▲「山道猴子」跑給警察追，被逮到越級駕駛。（圖／翻攝自抖音@sherk080918）

記者賴文萱／高雄報導

網路影片「山道猴子的一生」爆紅，而屬於跑山熱點之一的高雄鼓山區萬壽橋彎道，日前就被民眾直擊，有警車鳴笛追逐攔查「山道猴子」。警方表示，當天發現一輛重機騎士形跡可疑，攔停後發現騎士「越級駕駛」，後續依法開罰，處新台幣6000元罰鍰並禁止駕駛。

鼓山分局鼓山所員警21日下午5點左右，在萬壽路沿線執行交通稽查勤務，當時一部大型重機車騎士見警後，頻頻回頭張望，員警發現形跡可疑，立即鳴笛攔查，但該名駕駛還一路跑給警察追，過程被民眾拍攝PO網。

▲▼重機騎士被逮到越級駕駛，遭罰新台幣6000元並禁止駕駛。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，該名22歲重機騎士劉男僅領有普通重型機車駕照，卻越級騎乘大型重機車，警方後續依法舉發，處新台幣6000元罰鍰，並禁止其駕駛。

事實上，萬壽路沿線是「山道猴子」跑山熱點之一，鼓山分局近10日就在沿線取締無照駕駛22件（含越級駕駛）、改裝車輛9件等，共計40件交通違規。

根據統計，今年度在該路段共取締312件交通違規，鼓山分局將持續針對該路段交通違規取締稽查工作，請駕駛人確實遵守交通規則，確保用路人行車安全及附近居民安寧。