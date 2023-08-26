林口重機騎士「高速衝撞」左轉車　拋飛人行道重摔命危

記者林彥臣／綜合報導

新北市林口區26日傍晚4點左右，發生一起驚悚車禍，一輛白色自小客車正在路口迴轉，對向一輛高速直行的重機閃避不及，撞上白車的車頭，並且連人帶車噴飛2個車道，在人行道上留下一灘鮮血，當場失去生命跡象，緊急送醫後，還在與死神拔河。

▲林口重機騎士高速撞上左轉車。（圖／翻攝自YouTube／記者爆料網，下同）



事發地點位於新北市林口區文化三路二段，高速行駛的重機騎士閃避不及，撞上正在左轉的白車車頭，連人帶車噴飛到人行道上，還撞上停放在路邊的休旅車及路樹，在人行道上留下一灘血跡，事發當下巨大撞擊聲響，還驚動附近民眾查看。

根據《聯合報》報導，白車駕駛為61歲于姓女子，疑未禮讓直行車先行直接迴轉，不慎與對向22歲汪男所騎乘紅牌重機發生碰撞，當場沒有生命跡象，緊急送醫急救，還在與死神拔河，警方酒測于女沒有酒駕，騎士汪男抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

根據交通部所公布的路權判定原則，「如同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行」、「轉彎車應讓直行車先行」、「轉彎車不讓直行車先行，依據處罰條例第48條第1項第6款，裁罰新台幣600-1,800元」。