7歲童溫泉會館玩拉環「手肘斷成S型」　家長貼文戰翻

▲7歲童溫泉會館玩拉環，下一秒跌落「手肘斷成S型」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一位長居在美國的女子2月底帶孩子回台灣，並趁著228連假前往台南知名溫泉會館泡湯，沒想到才剛入場不久，7歲兒子就在「背脊伸展區」摔斷手，手肘斷成兩節變成S形，她不滿設施沒有足夠的警語、設備設置有問題，且業者事後完全不聞不問，希望政府相關單位能介入處理，還給她與兒子一個公道。

原PO在臉書爆料公社投訴，她2月底帶孩子從美國回台，趁著228連假帶著兒子、女兒與83歲爸爸到台南知名溫泉會館泡湯，兒子通過溫泉走道時，看見有拉環便上前使用，不料器材上殘留著上一位使用者留下的水，導致兒子在使用了第5次時意外滑落，當場撞到下方的長椅上。

原PO透露，兒子撞到下方的長椅後，手肘直接斷成2節、位移變成S形，痛到不斷哇哇大哭，最後送醫動手術、住院9天，而且這些還都是折磨的開始，兒子出院後經常無法入睡、無法上學、無法生活自理，甚至出現心理問題，害怕接觸外人，晚上睡覺常常半夜尖叫驚醒，看任何醫生都害怕。

看著兒子憔悴的模樣，原PO心疼之餘也質疑設備有問題，認為警示標語沒有年齡限制、未禁止小孩，且設施完全無人看管，地板沒有緩衝墊，最致命的是下方的整排長椅，她也指控館方沒有醫護相關人員，發生事故的當下員工都驚慌失措，且除了事發當天與開刀外，業者幾乎不曾主動關心、冷處理的態度讓她完全無法接受。

原PO表示，直到3個月後，她終於忍不住主動聯繫溫泉會館，詢問相關負責人是誰，結果只得到了一句「祝你兒子早日康復」，完全沒有提到任何理賠問題，直到她透過消保官申訴，對方才派出一位公證人，協商要賠償5萬元和解，讓她直呼這次事件根本是一生的惡夢。

原PO也說，發文的原因是希望政府相關單位能介入處理，徹查該溫泉會館是否全部營業範圍每年都有通過消防安檢，並且全部範圍都有投保公共意外責任險，尤其是孩子受傷的地方，拉環設施設置在濕滑斜坡旁，下方還有木頭長椅是否合法，明明下方應該都要平整，才能避免不慎摔落撞到硬物造成嚴重傷害。

▲意外發生後，會館隨即關閉該設施。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友兩派論戰，有人說，「正常拉環設施，絕對不會在下方設置任何障礙物」、「這拉環的根本問題大了，是絕命終結站嗎」，但也有人說，「別人都沒問題，就你最特別，出事情前家長在幹嘛」、「為什麼要讓不夠高的孩子像猴子一樣吊在上面呢，不覺得危險嗎」、「自己小孩沒顧好，說什麼都枉然」。

對此，當事溫泉會館表示，看到孩子的行為時，有上前勸導制止，事發後也立刻啟動保險程序，且在孩子住院與動手術時，都有派人到場與送禮關心，不明白媽媽為何會發文，事件目前正在和解中。台南市觀旅局則說，7月接到陳情後，已有派人前往稽查，發現業者各方面皆合乎規定，後續會輔導雙方和解。