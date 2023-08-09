女導遊勾上主管老公！出團「有機會就啪」　爽泡湯滾床喊：愛你

▲女導遊勾上主管老公，互傳滾床、泡湯等親密訊息，讓主管崩潰提告。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台北報導

新北一名女導遊因工作認識了主管的老公，沒想到她卻與對方展開不倫戀，多次出遊、泡湯，還互傳「抱抱、親親、愛妳、泡湯、滾床」等親密簡訊，讓主管崩潰不已，決定提告求償。一審法院判小三應賠償正宮50萬元，二審將上訴駁回， 全案確定。

正宮主張，她於知名旅行社任職主管，丈夫則擔任領隊，小三因工作結識丈夫，主動表示想跟丈夫學習導遊帶團經驗，她基於信任朋友及配偶的心，對兩人的密切互動毫無戒心，甚至還多方安排帶團機會給小三，沒想到多年後卻發現丈夫與小三的親密對話、合照。

正宮心碎質問丈夫，這才得知丈夫與小三以交往了7、8年之久，只要兩人帶團在外有碰面機會，就會發生性行為，次數超出10次。她得知姦情後大受打擊，罹患憂鬱、失眠、焦慮等症狀，決定向小三提告求償150萬元。

小三不否認曾跟人夫交往，但她認為，正宮無法提出2人交往達7、8年的證據，也無法證明2人發生過數十次的性行為，更無法證明疾病是因兩人姦情所致，認為求償金額過高，希望法院能將訴訟駁回。

但新北地方法院勘驗相關對話發現，人夫在正宮質問時並沒有否認姦情，只有不斷認錯，小三也曾傳訊息道歉，另外，人夫與小三的訊息當中，也曾提及「小三」、「過夜」、「滾床」等文字，判小三應賠償正宮50萬元。案經上訴高等法院，日前法院將上訴駁回，全案定讞。