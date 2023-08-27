強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

▲蘇拉颱風周三、周四是影響台灣最劇烈時刻。（圖／報天氣-中央氣象局 )

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風預計通過台灣南端陸地或近海，氣象局最快明晚(28日)到周二(29日)清晨將發海警，周三、周四(30日~31日)蘇拉影響台灣最劇，東半部及南部山區有局部大雨或豪雨，北、中部則有間歇性雨勢。

氣象局臉書粉專「報天氣-中央氣象局」表示，蘇拉颱風接近中，未來通過台灣南端近海或南端陸地機率較高，預計明天周一(28日)晚間至周二(29日)清晨發布海警，目前路徑主要影響花東、南部，周二東半部雨勢間歇，周三、四(30日~31日)本周天氣最差，蘇拉影響最明顯時刻。

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針對蘇拉強颱最新動態，​「報天氣-中央氣象局」表示，蘇拉颱風目前位在菲律賓呂宋島東側海域，受大低壓帶內部環流影響，在南邊打轉，然而周一開始，隨著高壓勢力的往西沿展，颱風即將往西北前進，靠近台灣；周二開始，風浪漸強，東半部陣陣雨勢先出現，周三、四影響最明顯！蘇拉颱風路徑會因為目前東側發展中的熱帶性低氣壓(即將生成的海葵颱風)產生變化，不過目前初估仍是朝西、偏南，通過台灣南端的路線，對東南部至恆春半島、南部的天氣影響較大。

▲蘇拉颱風及其他熱帶系統最新路徑。（圖／氣象局）

未來一周降雨趨勢，周一各地多雲到晴，各地山區、南部地區、大台北地區午後留意雷陣雨；周二蘇拉接近，東半部陣陣驟雨，海面風浪漸增，基隆、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區還沒影響，上午熱，有午後雷陣雨。

周三、周四為颱風主要影響期，東半部及南部山區有局部大雨或豪雨，北、中間歇性雨勢，沿海空曠地區、離島強陣風，目前路徑從台灣南端近海或陸地通過，周三白天桃園至彰化受外圍沉降影響，溫度較高。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

周五、周六(9月1日~2日)，颱風走海峽，外圍環流水氣多，各地仍有局部短暫陣雨；周日(3日)隨著颱風減弱、遠離，西半部水氣多，天氣不太穩定，東半部恢復多雲午後雷陣雨。

「報天氣-中央氣象局」提醒，未來幾天，基隆、北部、東半部、南部、恆春、各離島沿海先後易有長浪，莫要心存僥倖！前往以上海邊活動要特別注意安全；周三(30日)至周日(9月3日)年度大潮，颱風影響期間，各沿海須留意海水倒灌及淹水。

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