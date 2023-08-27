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山道猴台中上映！136線雙載男「脫帽示威」攻擊騎士...狂飆國罵

記者許權毅／台中報導

「被猴子群攻擊！」台中一名張姓騎士昨（26）日前往136線騎車，行經草嶺橋附近時，見前方有駕駛水桶掉落，張男趕緊打雙黃燈放慢，卻引起後方一名男騎士與後座平頭男不滿，爆粗口罵：「欸欸欸！X你X咧！衝X小！」後座男還突然脫下安全帽示威，再徒手攻擊張男右手，誇張行為讓張男決定提告。

「山道猴的一生」再度在台中上演？台中市太平區長龍路136線時常有騎士前往「跑山」，車禍同樣頻傳，就有網友討論，台中「最多猴子出沒」的地點當屬136線、公老坪，不料昨日又有民眾遇到騎士不理性行為，甚至攻擊，讓網友看了直說「被猴子群攻擊」、「136就是被這種猴子給搞壞的」。

▲▼ 。（圖／張姓民眾提供）

▲台中一名張姓騎士昨日在136線見前方有掉落物，趕緊打雙黃燈放慢，卻遭一對雙載男嗆聲，甚至攻擊右手，讓網友直言是遇到「山道猴」。（圖／張姓民眾提供）

▲▼ 。（圖／張姓民眾提供）

▲▼ 張男說，知道自己應該停在路邊再上前幫忙才對，但是當下已經打雙黃燈許久，更不能理解對方為何攻擊、辱罵，決定提告。（圖／張姓民眾提供）

▲▼ 。（圖／張姓民眾提供）

一名張姓男騎士指出，昨日15時許騎車沿長龍路往下山方向，先是看見有警車在前方，又發現對向有一名阿嬤騎乘機車，腳踏墊擺放的水桶掉落，就快要往騎乘方向滾來，趕緊打雙黃燈放慢，不料後方有一名男騎士，相隔大約還有30公尺遠，卻不滿此舉，大聲嗆聲。

▲▼ 。（圖／張姓民眾提供）

▲▼ 2男跟上後，後座男突然脫掉安全帽，並徒手攻擊張男正在催油門的右手，接著加速離開。（圖／張姓民眾提供）

▲▼ 。（圖／張姓民眾提供）

行車紀錄器影片拍下，張男當時車速不快，自述僅約30公里，後方男騎士靠近後，先是一搭一唱地罵：「欸欸欸欸！X！哩衝X小！X你X！」張男見阿嬤自行撿起，便不幫忙，加速離開，不料對方跟上後，後座男突然把安全帽拿下「示威」，靠近時怒嗆：「X你X！」並用沒持安全帽的左手打張男右手，加速離開。疑似對方同行的騎士也跨越雙黃線辱罵髒話。

張男說，當時有發現自己不應該往雙黃線上放慢，可能會讓後方車輛產生不必要的危險，但是對方脫安全帽、辱罵髒話，甚至攻擊右手，實在無法接受，決定要提告。

有網友認為，「拿影片去警局報案吧！行駛中打你右手已經有危害他人駕駛行為了！」、「車前有狀況（掉落物）不是惡意驟停，應該沒什麼違規，倒是後車要保持車距注意車前狀況」，也有人認為，張男應該先停靠路邊，再去幫助別人。

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