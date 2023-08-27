亂開符水害高雄一家三口「瘋癲中毒」　廟公最重罰150萬

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄旗津一對夫妻為了想增加免疫力，到廟宇求來符水與21歲兒子一同服用，沒想到3人全都中毒，媽媽甚至出現語無倫次、胡言亂語的情況，經送醫後治療後才康復。對此，高雄市衛生局表示，將進一步調查釐清有無違反醫生法規定，若未取得合法醫師資格執行醫療業務，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

▲高雄一家人喝下符水後，全家中毒，媽媽甚至瘋癲到送醫被約制。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在新冠疫情開始流行、打不到疫苗的期間，不少民眾四處尋求可以增加抵抗力的方法。高雄就有一對夫妻到廟宇求符水與21歲兒子一起服用，沒想到大女兒晚上回家後，發現媽媽突然時哭時笑、胡言亂語，追問後才發現，他們3人下午都曾喝過「抗疫符水」，趕緊將媽媽送醫治療。

這一家人中的55歲媽媽最先發病，一開始送醫時，情況相當嚴重，一度在急診室大抓狂，最後被醫護人員約束、打鎮定劑，才得以繼續做後續治療。而同樣喝下爸爸及弟弟則出現頭暈狀況，爸爸想騎車去醫院，甚至失去方向感，最後被其他親戚找到，帶著3人連同未喝完的符水，一起從旗津醫院送往高醫治療，最後發現3人全中毒。

▲林金生指出，檢查發現患者一家人服用的符水是使用有毒植物「大花曼陀羅」泡製而成的，導致3人全中毒。（圖／記者吳世龍攝）

收治患者的高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診醫學部主治醫生林金生指出，3人送醫時有意識不清、躁動、皮膚乾燥、心跳快血壓高、頭暈、失去方向感等症狀，後續檢查3人尿液都測出含有「東莨菪鹼」有毒成分，追查才發現，他們服用的符水竟是使用有毒植物「大花曼陀羅」泡製而成的。

所幸符水中毒最為嚴重的媽媽，後續經收治住院，採用支持療法後，體內毒素慢慢代謝，順利恢復出院；爸爸及兒子在經急診室觀察後，神智漸清也順利離院。醫生呼籲，對抗新冠肺炎切忌濫用偏方，以免傷身，甚至有致命危機。

對此案例，高雄市衛生局表示，據了解為2020年4月間的案件，當時並未接獲此案，因事隔多年，當時廟方是否以此符水宣稱療效，提供民眾飲用，或為民眾求神後取用符水偏方服用而導致中毒，尚需進一步調查釐清，有無違反醫師法相關規定。

衛生局提醒民眾如遇身體健康問題，應至合法開業之醫療院所就醫，勿聽信偏方或未具醫師資格人員給藥等處置。另按醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。