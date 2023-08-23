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社會 社會焦點 保障人權

保養誤觸「CO2白煙狂噴」南投稅務局8人緊急送醫　1意識不清

記者高堂堯／南投報導

南投縣稅務局22日下午委請專人進行滅火設備維修保養工作，未料設備卻莫名啟動、瞬間洩漏大量二氧化碳，導致包括2名維修人員和6名稅務局人員，共8人中毒送醫，其中一名維修人員當場意識不清，目前仍留院觀察，詳細事故過程仍由警方和消防局調查釐清中。

▲南投縣稅務局22日傳出滅火設備二氧化碳洩漏，造成8人中毒送醫、大樓緊急疏散。（圖／民眾提供）

▲南投縣稅務局22日傳出滅火設備二氧化碳洩漏，造成8人中毒送醫、大樓緊急疏散。（圖／民眾提供，下同）

據指出，事發地點在縣府稅務局5樓的資訊室機房，幾名維修人員於昨（22日）下午3時半左右，進行滅火設備保養時，設備突然因不明原因啟動，造成滅火用的二氧化碳瞬間大量噴出；從監視器畫面看來，原本空氣清新的機房瞬間被汙濁的二氧化碳填滿，維修人員雖然倉皇逃出機房，但仍吸入二氧化碳而出現頭暈、噁心想吐的症狀，稅務局人員發現後趕緊通報消防局。

▲南投縣稅務局22日傳出滅火設備二氧化碳洩漏，造成8人中毒送醫、大樓緊急疏散。（圖／翻攝記者爆料網、民眾提供）

▲南投縣稅務局22日傳出滅火設備二氧化碳洩漏，造成8人中毒送醫、大樓緊急疏散。（圖／翻攝記者爆料網、民眾提供）

南投縣消防局獲報後，緊急出動4台救護車到場，檢傷後發現2名維護設備人員疑似吸入過多滅火氣體，當場呈現意識不清而昏迷；稅務局也有6名工作人員送醫，其中2人同樣有頭暈噁心症狀、4人預防性送醫，8名患者分別有5人送往鄰近的衛福部南投醫院、3人送往南基醫院急救。

▲南投縣稅務局22日傳出滅火設備二氧化碳洩漏，造成8人中毒送醫、大樓緊急疏散。（圖／翻攝記者爆料網、民眾提供）

▲南投縣稅務局22日傳出滅火設備二氧化碳洩漏，造成8人中毒送醫、大樓緊急疏散。（圖／翻攝記者爆料網、民眾提供）

南投醫院指出，昨天送往該院急救的5名中毒傷患，其中一名男性住院治療，目前意識逐漸恢復、生命徵象穩定，正持續密切觀察追蹤治療中。

▲南投縣稅務局大樓緊急進行人員疏散。（圖／翻攝記者爆料網）

▲南投縣稅務局大樓緊急進行人員疏散。（圖／翻攝記者爆料網）

稅務局在發生意外後也立即疏散整棟大樓，所有人員被迫提早下班；警消單位則封鎖現場，並請維護設備的廠商到場，協助調查釐清整起事故經過。

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