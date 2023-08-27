強颱蘇拉還會長大　風雨最劇時間曝

▲強颱蘇拉來勢洶洶。（圖／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風蘇拉還會長大！氣象粉專提醒，周三至周五風雨影響將會最為顯著，各地天氣不穩定，尤其是宜花東、南投以北地區、中南部山區累積降雨量在豪雨至大豪雨之間。

「林老師氣象站」臉書提到，蘇拉預計周一向北運動分量開始增多，在環境導引氣流影響下，路徑將調整向西北方向移動，目前以颱風中心直接登陸台東地區的機會最大。

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「林老師氣象站」指出，若颱風移動速度及方向不變的話，預計於周一晚間至周二清晨發布海上颱風警報，周二白天接續發布陸上颱風警報，周六始會解除海上颱風警報。

▼蘇拉影響風險評估。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



「林老師氣象站」提醒，周三至周五風雨影響將會最為顯著，各地天氣不穩定，東半部整天有陣雷雨，西部地區亦有局部短暫陣雨，尤其是宜花東、南投以北地區、中南部山區累積降雨量在豪雨至大豪雨之間，降雨相當集中。

「林老師氣象站」表示，迎風面的東部、東北部、東南部及西部地區在周三至周五之間，也有8至10級（或以上）的強陣風發生的風險，籲請落實預先做好防颱避災準備！

氣象局觀測，蘇拉今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方610公里海面上，中心附近最大風速每秒51公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑80公里。根據氣象局最新預報，預測未來36-48小時，蘇拉7級風暴風半徑可能擴大到180公里，10級風暴風半徑也可能來到100公里。

▼氣象局觀測，蘇拉今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方610公里海面上。（圖／氣象局）



氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，蘇拉今天開始慢慢準備北轉，目前看有發海警機會，時間大概落在周二；至於是否發陸上警報還要看颱風路徑而定，若暴風圈有機會碰到台灣，可能和海警同一天發布或晚一天。

曾昭誠分析，預估蘇拉將維持強颱等級接近台灣，周三、周四最靠近，目前預計從台灣南部或南方近海通過較有機會，仍要再觀察。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

