波士頓遊行、MLB芝加哥白襪主場爆槍擊案　多人受傷

BREAKING: ACTIVE SHOOTING REPORTED AT THE CARIBBEAN FESTIVAL IN DORCHESTER, BOSTON. MULTIPLE SHOTS FIRED.#Boston pic.twitter.com/gJOW1yAOxx — Insider Times (@Insider_Times) August 26, 2023

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國警方表示，麻州波士頓市今天的加勒比海嘉年華遊行發生大型槍擊案，至少7人送醫。昨天美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥白襪隊主場的比賽也傳出槍擊，有2名女性球迷受傷。





▲波士頓爆發槍擊案。（圖／翻攝推特「@WCVB」）



法新社報導，在波士頓的槍擊案中，警方表示，他們在上午7時44分接到第一通報案電話，目前7名傷者皆無生命危險，警方已找到槍械並逮了人。

Boston police say seven people were shot during the Boston Caribbean Carnival J'ouvert parade in Dorchester this morning. The shooting scene is also near a local Boys & Girls Club. https://t.co/fZ0CpZKFAk pic.twitter.com/MiGjaJZ42C — WCVB-TV Boston (@WCVB) August 26, 2023

社群媒體上一些未經證實的貼文顯示，人們在一片混亂的街頭奔跑，有些人還摔了跤。

警方在事發前公告，今天有兩場跟年度加勒比海嘉年華有關的遊行，第1場在上午6時30分開始，幾個小時後接續進行第2場，交通將受到影響。

根據當地媒體報導，去年的加勒比海慶典有一人死亡。

芝加哥市昨天的槍擊案地點在保證率球場（Guaranteed Rate Field）場內，根據警方說法，當時約有2萬2000人正在觀賞芝加哥白襪對決奧克蘭運動家的比賽。

芝加哥市警方在聲明中表示，一名42歲女性腿部中彈後，被送往芝加哥大學醫學中心，目前情況穩定；另一名26歲女性腹部擦傷，她拒絕接受醫療照護。

白襪隊在聲明中表示，目前還不清楚開槍的人在球場裡面或場外，事件還在調查當中，並祝福兩名傷者早日康復。