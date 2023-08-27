　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班還社交超累！9招讓多話同事閉嘴　想像當拳擊手「慢慢脫身」

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲上班族工作壓力爆棚，又要應付「多話的同事」時，讓人崩潰。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

上班族在工作場合中，總免不了要跟同事、上司、合作對象等交際，不過有時候「無聲勝有聲」，美國暢銷作家丹．萊昂斯（Dan Lyons）研究多年「閉上鳥嘴」心法，發現不多言的好處；不過很多人也想知道，「怎麼讓其他多話的人也閉嘴？」尤其遇到不想交談的情況，他提出9招，讓讀者想像自己是「拳擊手」從擂台上慢慢脫身。

丹．萊昂斯（Dan Lyons）在《閉嘴的藝術》一書分享，由於他曾經口無遮攔，代價是付出了800萬美元、丟掉了價值不菲的股票選擇權，婚姻關係也因此觸礁。後來他練習「閉上鳥嘴」的心法，發現了各方面的好處，也提出許多套用生活各種情境的方法，包括在工作場合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上班族,OL,壓力大,不想上班,翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

▲在工作場合遇到話多的人，說個不停，讓人想翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

他提到，當自己掌握在工作場合閉上鳥嘴的技巧之後，會發現另一個新問題，「所有其他的多話者會讓人發瘋！」因為你就像剛戒菸成功的人，因此恨死了所有抽菸的人。尤其哈佛曾有一份心理研究發現，有近3分之2的對談時間，比其中一位對談者預期的還來得長，所以需要學會從多畫中「脫身」的技巧。

有些溝通學者專家建議使用「閉幕儀式」與「言談布局」，像是「今天跟你聊到天，真的很開心」、「我三點有線上會議要開」或更委婉一點的「所以，總之⋯⋯」；甚至直接擺明無心往下聽了，說出敷衍的「嗯哼。」、「是喔。」、「原來。」

不過這些技巧在他眼中，都屬於戰術層面，有效前提是「跟你談話的是正常人」，萬一遇到「慢性的硬核多話者」，就沒這麼容易，必須祭出「鐵腕手段」。

丹．萊昂斯在《閉嘴的藝術》分享9招從多話情境中「脫身」的方法如下：

• 偷襲。這招有點不講武德。丟一本《閉嘴的藝術》到他們的桌上，在你正在讀的這一頁加上書籤，並／或附上一份傑森．艾克索姆的報告，讓他們知道多話者在職場中是什麼評價。

• 逃。如果你遇到自大型多話者，那就只能逃了。你可以嘗試溫和地進行干預，但如果沒奏效，就趕緊找個理由逃跑。假裝你手機在響需要去回個電話；或乾脆別演了，直接說「抱歉，我得走了」效果也會很好。粗魯就粗魯，無妨。他們不仁在前，你自可不義在後。再者，他們多半自我中心到看不出別人在嗆他們，就算他們注意到了，那就注意到了吧，說不定那正是他們改變的契機。

• 善用肢體語言。往後退；微微轉身；避免眼神接觸；拿手機起來看。如果你面對的多話者還不到病入膏肓，他們就應該能看懂你的意思。要是這樣還看不懂，那就做到讓他們看得懂。把自己想成是一名拳擊手，你不會想被困在擂台的角落。你要保持腳步的移動，把對手耍得團團轉，然後慢慢脫身。

• 打斷對方。用來對付打斷者的肢體語言，在此也可以派上用場——舉起手掌，伸出食指，這次要扮演打斷者的，是你。

• 點煞。在面對緊張型多話者，也就是那種有社交障礙，多話是為了緩和自身情緒者時，你可以想像自己是他們的幫手而非敵人。拿出你宛若公共廣播電台主播的平穩聲音，輕聲細語讓他們平靜下來。首先，讓他們知道他們說的話你都聽到了，然後，再將他們導向不同的方向。你不是在緊急煞車，你只是一踩一放、一踩一放地「點煞」把車速慢下來。「那還真有趣。你知道，我有事想跟你說。」此話一出，對話的主控權就落回你手裡了。接著，你可以提出一個需要他們停下來思考的問題，帶領他們跟隨你的節奏，比如「我前幾天讀到一篇文章，講的是現在很多人都在從都市撤離，因為遠距工作的人愈來愈多。類似蒙大拿波茲曼市的地區愈來愈夯。我在想，要是不考慮現實因素，我會搬到哪裡？你有想過這個問題嗎？」

• 預先建立界線。遇到地獄來的乘客坐在你旁邊時，最適合搬出這一招。經常在坐飛機時，我們會遇到那種一直跟你搭話的傢伙，放任他們不管，他們會在六個小時的航程中說個沒完，因此，先發制人很重要。「我真的很需要補眠」或「很抱歉，我在降落前要趕完一份報告。」

• 打造一座停車場。利用這招，你可以防止多話者在工作會議上脅持整場對話。首先要確立你召集會議要討論的主題。偏離主題時該怎麼辦呢？「那件事我們先把它擺到停車場吧。」這比要對方閉嘴客氣，但意思是一樣的。

• 跟你的多話者對話。如果多話者是你長年有這問題的親朋好友，那麼光是「機會教育」就會顯得不足夠。你需要的是一種可以釜底抽薪的治本之道。私下找對方聊聊，用平和的口吻、不帶脾氣地跟對方解釋這個問題，並展現你願意幫他一把的誠意。我認為有很大的機率，你的多話者親友本身也想要改變。

• 建立暗號。我有個朋友和她多話的老公一起研發出一個暗號，為的是幫助他應對團體性的場合：當他正要開始滔滔不絕之際，她就會把手搭在他的手上。我喜歡這種技巧。她沒有讓老公難堪，也沒有引人注意到她老公的多話；相反地，她用肢體表達了親密的姿態。

▲▼閉嘴的藝術：以退為進的刻意沉默，讓你趨吉避凶，家庭與事業如沐春風。（圖／時報出版）

▲美國暢銷作家丹．萊昂斯（Dan Lyons）長年來研究和分享「閉嘴的藝術」。（圖／時報出版）

ET快訊
快訊／新北男推倒母親「害她撞頭重傷亡」！晚間被收押
驚悚新視角曝！他闖紅燈撞飛重機男「為安撫3歲女兒」
解婕翎遭傳「私密片外流」！　本人親發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上班還社交超累！9招讓多話同事閉嘴　想像當拳擊手「慢慢脫身」

12星座周運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

「媽媽陪面試」比例變高　PTT風向反轉：詐騙太多帶媽媽比較安全

蘇拉颱風眼更清晰！估今達「第二次巔峰」　專家示警：可成強颱

全家超商「進門念大杯咒」拿鐵半價！公告曝光5千人笑了

報考哪種公務員CP值最高？過來人狂推一工作：月休17天

台灣人月薪多少才是「快樂甜蜜點」　鄉民嘆：又漲價了

「小鋼炮」蘇拉結構紮實！恐成強颱貫穿南台　風雨最猛時段曝

女大生做外送被譏「裝備仔」！一聽私訊大哭：我也想漂漂亮亮的

寶特瓶出現3情況別再用　專家曝「這用法」加速細菌滋生

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

礁溪死亡車禍！重機遭闖紅燈轎車撞飛畫面曝　騎士當場慘死

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

2000件文物失竊、損壞　大英博物館長宣布辭職

上班還社交超累！9招讓多話同事閉嘴　想像當拳擊手「慢慢脫身」

12星座周運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

「媽媽陪面試」比例變高　PTT風向反轉：詐騙太多帶媽媽比較安全

蘇拉颱風眼更清晰！估今達「第二次巔峰」　專家示警：可成強颱

全家超商「進門念大杯咒」拿鐵半價！公告曝光5千人笑了

報考哪種公務員CP值最高？過來人狂推一工作：月休17天

台灣人月薪多少才是「快樂甜蜜點」　鄉民嘆：又漲價了

「小鋼炮」蘇拉結構紮實！恐成強颱貫穿南台　風雨最猛時段曝

女大生做外送被譏「裝備仔」！一聽私訊大哭：我也想漂漂亮亮的

寶特瓶出現3情況別再用　專家曝「這用法」加速細菌滋生

波士頓遊行、MLB芝加哥白襪主場爆槍擊案　多人受傷

烏克蘭教練機空中相撞　3空軍飛行員殞命

上班還社交超累！9招讓多話同事閉嘴　想像當拳擊手「慢慢脫身」

12星座周運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

「媽媽陪面試」比例變高　PTT風向反轉：詐騙太多帶媽媽比較安全

蘇拉颱風眼更清晰！估今達「第二次巔峰」　專家示警：可成強颱

被幸運之神找上！郵差救出貓咪後買彩券　竟中2千萬大獎

行政院拍板！砸1000億增資台電　電價10月不漲

大貨車急剎「10噸重H鋼樑衝出」　保時捷車頂扛住了！駕駛奇蹟逃生

快訊／新北男推倒母親「害她撞頭重傷亡」！晚間被收押

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

生活熱門新聞

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

蘇拉恐成強颱貫穿南台！各預估路徑曝

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

3件事AI也做不到　林百里曝：台大演講「一半學生在睡覺」

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

女大生做外送被譏「裝備仔」！一聽私訊大哭

館長被控拿969萬補助！直播翻出切結書

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

台灣月薪多少才是快樂甜蜜點　網：又漲價

蘇拉颱風眼更清晰！估今達第二次巔峰

午後對流雨襲擊！9縣市大雨特報　警戒到入夜

更多熱門

相關新聞

你說話像小孩或大人？從5種說話方式看內心世界

你說話像小孩或大人？從5種說話方式看內心世界

你是否曾經坐在咖啡館，觀察身邊的人與人之間的互動，並試圖猜測他們之間的關係？諮商心理師林萃芬在《從說話洞察人心》一書中，提供了一個獨特的視角，認為每個人都有不同的「說話類型」，這些類型可以揭露出我們的內在世界和與他人的互動模式。

不滿同事說壞話　押人逼拿20萬元和解

不滿同事說壞話　押人逼拿20萬元和解

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

30歲女睡到半夜「手被麻醒」！滑鼠手3症狀小心

30歲女睡到半夜「手被麻醒」！滑鼠手3症狀小心

偷同事帳密訂餐　科技大廠女員工下場慘

偷同事帳密訂餐　科技大廠女員工下場慘

關鍵字：

閉嘴的藝術時報出版上班族同事社交

讀者迴響

熱門新聞

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

解婕翎遭誤傳「男友私密片外流」！　本人發聲

他為安撫女兒闖紅燈！重機男遭撞慘死

蘇拉恐成強颱貫穿南台！各預估路徑曝

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

謝長廷：微量放射性元素反對身體有益

T1鳥總許智超約會前女籃球員　畫面曝光

佳娜公佈寶寶性別！　祖雄一看結果：爸爸對不起妳

啦啦隊前國手悶殺女房東！二審仍逃死

3件事AI也做不到　林百里曝：台大演講「一半學生在睡覺」

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

U15中華擊敗日本　暌違8年奪冠

更多

最夯影音

更多
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面