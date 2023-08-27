上班還社交超累！9招讓多話同事閉嘴　想像當拳擊手「慢慢脫身」

▲上班族工作壓力爆棚，又要應付「多話的同事」時，讓人崩潰。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

上班族在工作場合中，總免不了要跟同事、上司、合作對象等交際，不過有時候「無聲勝有聲」，美國暢銷作家丹．萊昂斯（Dan Lyons）研究多年「閉上鳥嘴」心法，發現不多言的好處；不過很多人也想知道，「怎麼讓其他多話的人也閉嘴？」尤其遇到不想交談的情況，他提出9招，讓讀者想像自己是「拳擊手」從擂台上慢慢脫身。

丹．萊昂斯（Dan Lyons）在《閉嘴的藝術》一書分享，由於他曾經口無遮攔，代價是付出了800萬美元、丟掉了價值不菲的股票選擇權，婚姻關係也因此觸礁。後來他練習「閉上鳥嘴」的心法，發現了各方面的好處，也提出許多套用生活各種情境的方法，包括在工作場合。

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▲在工作場合遇到話多的人，說個不停，讓人想翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

他提到，當自己掌握在工作場合閉上鳥嘴的技巧之後，會發現另一個新問題，「所有其他的多話者會讓人發瘋！」因為你就像剛戒菸成功的人，因此恨死了所有抽菸的人。尤其哈佛曾有一份心理研究發現，有近3分之2的對談時間，比其中一位對談者預期的還來得長，所以需要學會從多畫中「脫身」的技巧。

有些溝通學者專家建議使用「閉幕儀式」與「言談布局」，像是「今天跟你聊到天，真的很開心」、「我三點有線上會議要開」或更委婉一點的「所以，總之⋯⋯」；甚至直接擺明無心往下聽了，說出敷衍的「嗯哼。」、「是喔。」、「原來。」

不過這些技巧在他眼中，都屬於戰術層面，有效前提是「跟你談話的是正常人」，萬一遇到「慢性的硬核多話者」，就沒這麼容易，必須祭出「鐵腕手段」。

丹．萊昂斯在《閉嘴的藝術》分享9招從多話情境中「脫身」的方法如下：

• 偷襲。這招有點不講武德。丟一本《閉嘴的藝術》到他們的桌上，在你正在讀的這一頁加上書籤，並／或附上一份傑森．艾克索姆的報告，讓他們知道多話者在職場中是什麼評價。

• 逃。如果你遇到自大型多話者，那就只能逃了。你可以嘗試溫和地進行干預，但如果沒奏效，就趕緊找個理由逃跑。假裝你手機在響需要去回個電話；或乾脆別演了，直接說「抱歉，我得走了」效果也會很好。粗魯就粗魯，無妨。他們不仁在前，你自可不義在後。再者，他們多半自我中心到看不出別人在嗆他們，就算他們注意到了，那就注意到了吧，說不定那正是他們改變的契機。

• 善用肢體語言。往後退；微微轉身；避免眼神接觸；拿手機起來看。如果你面對的多話者還不到病入膏肓，他們就應該能看懂你的意思。要是這樣還看不懂，那就做到讓他們看得懂。把自己想成是一名拳擊手，你不會想被困在擂台的角落。你要保持腳步的移動，把對手耍得團團轉，然後慢慢脫身。

• 打斷對方。用來對付打斷者的肢體語言，在此也可以派上用場——舉起手掌，伸出食指，這次要扮演打斷者的，是你。

• 點煞。在面對緊張型多話者，也就是那種有社交障礙，多話是為了緩和自身情緒者時，你可以想像自己是他們的幫手而非敵人。拿出你宛若公共廣播電台主播的平穩聲音，輕聲細語讓他們平靜下來。首先，讓他們知道他們說的話你都聽到了，然後，再將他們導向不同的方向。你不是在緊急煞車，你只是一踩一放、一踩一放地「點煞」把車速慢下來。「那還真有趣。你知道，我有事想跟你說。」此話一出，對話的主控權就落回你手裡了。接著，你可以提出一個需要他們停下來思考的問題，帶領他們跟隨你的節奏，比如「我前幾天讀到一篇文章，講的是現在很多人都在從都市撤離，因為遠距工作的人愈來愈多。類似蒙大拿波茲曼市的地區愈來愈夯。我在想，要是不考慮現實因素，我會搬到哪裡？你有想過這個問題嗎？」

• 預先建立界線。遇到地獄來的乘客坐在你旁邊時，最適合搬出這一招。經常在坐飛機時，我們會遇到那種一直跟你搭話的傢伙，放任他們不管，他們會在六個小時的航程中說個沒完，因此，先發制人很重要。「我真的很需要補眠」或「很抱歉，我在降落前要趕完一份報告。」

• 打造一座停車場。利用這招，你可以防止多話者在工作會議上脅持整場對話。首先要確立你召集會議要討論的主題。偏離主題時該怎麼辦呢？「那件事我們先把它擺到停車場吧。」這比要對方閉嘴客氣，但意思是一樣的。

• 跟你的多話者對話。如果多話者是你長年有這問題的親朋好友，那麼光是「機會教育」就會顯得不足夠。你需要的是一種可以釜底抽薪的治本之道。私下找對方聊聊，用平和的口吻、不帶脾氣地跟對方解釋這個問題，並展現你願意幫他一把的誠意。我認為有很大的機率，你的多話者親友本身也想要改變。

• 建立暗號。我有個朋友和她多話的老公一起研發出一個暗號，為的是幫助他應對團體性的場合：當他正要開始滔滔不絕之際，她就會把手搭在他的手上。我喜歡這種技巧。她沒有讓老公難堪，也沒有引人注意到她老公的多話；相反地，她用肢體表達了親密的姿態。

▲美國暢銷作家丹．萊昂斯（Dan Lyons）長年來研究和分享「閉嘴的藝術」。（圖／時報出版）