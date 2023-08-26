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從5種說話方式分析內心世界！講話像父母的人愛控制、缺乏幽默感

▲溝通,傳播（圖／視覺中國CFP）

▲從跟人說話的方式，分析內心世界和互動模式。（圖／視覺中國CFP）

文／諮商心理師林萃芬
摘自／時報出版《從說話洞察人心

引言：你是否曾經坐在咖啡館，觀察身邊的人與人之間的互動，並試圖猜測他們之間的關係？諮商心理師林萃芬在《從說話洞察人心》一書中，提供了一個獨特的視角，認為每個人都有不同的「說話類型」，這些類型可以揭露出我們的內在世界和與他人的互動模式。你的「說話類型」屬於哪一種？不同的場合會有不同的「說話類型」嗎？跟不同的對象溝通會用不同的「說話類型」嗎？

●今天你是哪種自我？父母、成人，還是自由的兒童？

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人際溝通分析學派（TA）以「自我狀態」來說明人格的三個部分，我們每個人都有這三種不同的「自我狀態」，包括「父母自我狀態」、「成人自我狀態」、「兒童自我狀態」，但是「比例」不同，就會呈現出不同的行為、想法和感受，有的人「父母」的比例較大，有的人「成人」的比例較大，有的人「兒童」的比例較大，不同的比例就能排列出不同的人格組合。 不妨透過測驗，畫出自己的人格比例圖，同時自我覺察：這樣的人格組合有利於人際互動？還是會阻礙人際溝通？

※測驗開始：下面這幾類「說話類型」中，自己傾向哪一種？

第一類：說話像「父母」一樣，常會給對方建議，指導怎麼做比較好，強調「責任感」 的重要性。

第二類：說話像「關懷保母」一樣，常會關心、照護、接納、鼓勵、支持對方。

第三類：說話像「自由兒童」，懷有「赤子之心」，個性天真活潑、創意幽默，能夠輕鬆表露自己的感覺。

第四類：說話像「順從小孩」一樣，常會壓抑自我想法，努力妥協配合對方。

第五類：說話像個「成熟大人」，可以自然的澄清事實，說出自己的需要。

●解析第一類：說話像「父母」一樣

人格組合裡的「父母」角色涵蓋保護、教養、要求及設立標準等功能。其中，「父母」又細分為「嚴格父母」與「關懷保母」兩種特質。具「嚴格父母」特質的人，常展現嚴格、有判斷力與行動力、傾向於理想主義但缺乏幽默感，對他人可能較為不通融，與家人的距離感可能較大，且在互動中常希望掌控主導，有時候會過於獨斷。

●解析第二類：說話像「關懷保母」一樣

「關懷保母」型態的人，特質表現為對他人的關心與溫柔，他們擁有細膩的心思和強烈的同情心。這使得他們受到許多人的喜愛，但也常成為他人的依賴對象。儘管他們大致上在社會中適應良好，但有時會過度保護或干涉他人，可能造成他人感受到自主性受限，或覺得被過度放縱。

●解析第三類：說話像「自由兒童」一樣

在人格組合中，「兒童」特質有其天真、創造力及服從等面向，其中分為「自由兒童」與「順從小孩」。屬於「自由兒童」的人，直覺和創造力很強，他們行事基於自我喜好，擁有旺盛的好奇心。不過，這種自由奔放和自我中心的行為，有時可能會給人一種任性的印象。此外，他們的反應快速，情緒起伏明顯。

●解析第四類：說話像「順從小孩」一樣

「順從小孩」多展現以下特質：依賴性強、高度協調但自信不足，往往會根據他人的意願來行事，少有主動性。他們時常等待他人的指引，面對需要獨立做決策或承擔責任的情境時，往往感到不安。此外，他們也傾向於不必要的忍耐，並可能隱藏對他人的敵意。

●解析第五類：說話像個「成熟大人」一樣

成人自我（Adult）的特質主要為理性和深思熟慮，能有效地溝通並清晰表達需求。「成熟大人」特質的人表現出冷靜處事和強烈的適應力，且能夠自我肯定。但過度的理性有時會給人感覺機械化、過於謹慎，或是缺乏人情味。

哪一種說話類型的人適合談戀愛？

從「愛情」的角度而言，大部分人喜歡跟特質是「關懷保母」加上「自由兒童」的情人談戀愛，因為混合這兩種說話特質的情人，既溫暖又有趣，最能滿足自己的需要，也最不會對自己提出要求。雖然「自由兒童」很適合談戀愛，但若比例太多，有時會讓情人覺得無理取鬧，不懂得拿捏行為分寸。還有些人是談戀愛時是「自由兒童」，可是一回到工作崗位就立刻變成「成熟大人」，如果不清楚對方的轉變，依然用「自由兒童」的說話方式跟對方溝通，很可能會讓對方覺得不恰當。要是對方的轉變更大，從「自由兒童」變成「嚴格父母」，就會責備情人太過幼稚。

哪一種說話類型的人難以溝通？

大多數人的答案都是最不愛和「嚴格父母」的情人討論事情，覺得他們既專權又固執，根本講不通。何以「嚴格父母」的人最難溝通？一方面是因為他們「只想說教」，另一方面是他們的說話方式很容易激起對方的「反抗情緒」，導致溝通的過程阻礙重重。所以，如果想讓溝通順暢，不妨微調自己的人格比例，多一點「成熟大人」或加一點「關懷保母」，溝通的感覺就會既溫暖又不失理性。

▲▼《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，作者為諮商心理師林萃芬。深入淺出分析各種常常聽到的語言，除了說明語言背後的心理動機外，也整理出不受傷害的應對方式。

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