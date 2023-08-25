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海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　年輕人嫌棄：到底有多窮

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲公司請吃海鮮餐廳，原PO打包餐點，竟被同事嫌窮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

根據聯合國糧農組織（FAO）統計，全球有1.93億人口遭受飢餓之苦，因此養成不浪費食物觀念很重要！而一名男網友透露，日前公司在海鮮餐廳聚餐，一桌菜色就要1萬，顯見菜色非常澎湃，然而大家只顧著聊天喝酒，菜幾乎沒人吃，於是原PO乾脆打包，豈料被同事嫌棄「到底多窮才要打包？」

一名男網友在PTT表示，前陣子公司請吃一間海鮮餐廳，一桌1萬元頗貴，但同事幾乎都在聊天喝酒，因此整桌菜沒什麼人吃，於是原PO把剩下菜色打包起來。

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豈料尷尬狀況來了，回公司後，同事說一句「到底多窮才要打包？」一番話讓原PO傻眼至極，畢竟食物都沒人動，直接丟棄很浪費，「是不是現在年輕人覺得打包很丟臉啊？」

文章曝光後，全場網友力挺，「愛惜食物不會丟臉」、「不會丟臉！只是處理很麻煩，有人能帶走就幫大忙了」、「油飯、雞肉、羹湯這種，我都會打包」、「根本沒有人會在意這個」、「以前單位聚餐吃披薩剩下一堆，還沒人想拿，我就收下了」、「 包回去多爽，省一餐錢」。

也有人認為，「很多人都不吃隔夜菜飯」、「要看什麼菜，有些放隔夜吃不太好」、「有人來搶比較需要煩惱，沒人搶最好」、「只能說年輕人就是臉皮薄，我年收好幾百（萬）都照樣打包，再加熱吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友力挺不浪費食物。（圖／翻攝PTT）

無獨有偶，日前一名妹子也遇到類似狀況，她與朋友們外宿，退房前問大家要不要拿備品，殊不知朋友卻回「哇！原來妳就是那個會拿備品的人，好省喔！」當下，妹子瞬間一臉尷尬回應，「對啊。」

對此，妹子詢問大家看法，「拿飯店備品會很丟臉嗎？大家拿走備品是正常的吧？反正都是要給我們的。」

而內行人回應，「身為飯店房務員，希望你們都把備品全部拿走，這樣我們整理才比較好整理，但如果房客備品開過的丟垃圾桶會更好。還有不希望備品車停在走廊，就自動用手去拿備品，這樣才是真的沒禮貌」。

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