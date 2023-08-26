外送員為賺「3千跑腿費」跨區接私單　淪詐騙取簿手吃官司

▲吳男依照指示從置物櫃拿取提款卡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

桃園市一名平台外送員，為了賺取高報酬的外快，竟兼差當起詐騙集團取簿手。據了解，該名外送員透過客戶介紹，加入暱稱「BOSS」的LINE，對方表示，依照指示從某處置物櫃拿取物品後，再送到台北車站的指定人手上，就可賺取3千元，結果遭警方鎖定逮捕，並依法移送偵辦。

據了解，新北市永和區一名34歲李姓女子，本月初（5日）向警方報案表示，日前因有資金需求，從網路看到貸款廣告，對方表示必須提供自身的3張提款卡及密碼，經公司驗證後，就可迅速撥款。李女信以為真，依照指示將提款卡放置在捷運公館站內的置物櫃，隨後網銀卻遭異常登入，才驚覺被騙連忙報警處理。

▲警方依詐欺罪將吳男移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，調閱監視器發現，本月3日下午2時許，一名男子頭戴安全帽，從該置物櫃拿取提款卡後，隨後騎機車離開，警方透過車號，拘提住在桃園的23歲吳男，他供稱自己是跑腿平台外送員，平時都在桃園地區送貨，透過客戶介紹一名暱稱「BOSS」的客戶，私下給3千元酬勞，要求他到台北市取、送包裹。

吳男不斷向警方解釋，自己不知道內容物什麼，只是想跳過平台多賺取外快，絕非詐騙集團成員。警方對此說法持保留態度。訊後，警方依詐欺罪將吳男移送新北地檢署偵辦。

永和分局呼籲外送員勿幫忙代碼繳費、超商取貨，以及非實體店的路邊交易，以免淪為詐欺幫兇，未來會持續加強宣導，避免類似情況再發生。

▲急於貸款的李女，將自己3張提款卡放置在置物櫃，卻是被詐騙集團騙取。（圖／記者陸運陞翻攝）