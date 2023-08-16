屋主全家熟睡室外機燒起來！2外送員目擊協助滅火疏散

▲新北永和永亨路民宅3樓室外機起火，2名外送員發現協助滅火報警。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區永亨路昨天（16日）凌晨4時許，發生一起火警。警消獲報趕抵，發現為一處民宅3樓冷氣室外機起火，立即鋪設水線迅速將火勢熄滅，經查為2名外送員發現該起火警，除了協助滅火之外，還逐戶按電鈴通知住戶疏散逃生。所幸該起火警，並無人員傷亡，燃燒面積約1.5平方公尺。

據了解，火警發生時，屋主與家人都在房內睡覺，不知道室外機起火燃燒。當時2名外送員送餐時經過該處，其中一名先撥打119通報，並拿滅火器協助滅火，另名則逐戶通知該樓住戶疏散，等待消防人員抵達，2人又各自前往送餐。警消抵達，先從外部滅火，另佈水線進入室內滅火。

▲所幸及時發現，並未造成人員傷亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第七大隊大隊長鄭向晃提醒，民眾火場逃生8字訣「小火快逃，濃煙關門」，並了解三項火場逃生概念，一、自起火戶逃生時應關閉大門阻隔火煙擴散，建議平時應具備2個以上逃生動線。

二、地上樓層在樓梯無煙尚可逃生時，宜向下逃生離開建築物為主；地下空間則可運用緊急避難梯或安全梯進行逃生；離開起火建築物後千萬不能重返火場。

三、當逃生動線有濃煙阻礙且無其他逃生方式時，則可採關門求生：優先選擇遠離火點、防火防煙隔間且可對外求救的房間進行關門求生，應避免選擇浴室躲藏；另外，若手邊具有電話，請撥打119告知求生位置、讓消防人員可以加速救援。