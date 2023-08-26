蘇拉颱風眼快開了！強度將達顛峰　靠近台灣挑戰強颱

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風今(26日)晨已轉中颱，氣象粉專表示，蘇拉即將進入第一次巔峰狀態，颱風眼即將出現，未來可能挑戰強颱，有機會以第二波巔峰之姿靠近台灣。

▲蘇拉颱風將達第一次巔峰。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風即將進入第一次巔峰狀態，蘇拉颱風核心逐漸紮實，颱風眼即將出現，將進入第一段巔峰狀態，但因為西側有菲律賓呂宋島，多少抑制蘇拉猛爆增強，預估還是以中度颱風上限機率最大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，蘇拉始終保持著小小一隻的狀態，面對周遭乾燥的環境，或許這就是他的身存之道。

蘇拉颱風未來還可能再增強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，蘇拉颱風預計明後天南墜、迴轉過程中，環流結構會再調整，北上加速過程中，再度增強，環流範圍也會擴大，順利的話可挑戰強烈颱風，有機會以第二波巔峰之姿靠近台灣。

▲▼蘇拉颱風最新路徑預測。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，目前蘇拉颱風還未開眼，不過海溫和環境條件有利它的發展。

趙竑稍早說明，依照目前路徑模式預測可能登陸台東，海警不排除下周二或下周三發布，陸警也可能在同一天發布，且有機會以中颱上限登陸，不過陸警仍有不確定性，主要是蘇拉環流非常小，若往南偏，也可能不會發到陸警，仍要看後續路徑觀察。