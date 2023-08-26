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社會 社會焦點 保障人權

養豬廢水直接排「新竹亞馬遜秘境」峨嵋湖　男違規下水玩SUP喪命

記者陳凱力／新竹報導

峨嵋湖一直是SUP業者主打的「秘境SUP」景點之一，業者還以「新竹亞馬遜」之名吸引遊客，不過，峨嵋湖的業管單位水利署苗栗管理處卻表示，所有峨嵋湖的水上(下)活動都需事先申請，且目前管理處只接受縣政府、鄉公所等公務單位申請，並未開放坊間業者申請，民眾也不可擅自下水。

▲▼快訊／10人峨眉湖玩SUP！23歲男落水失蹤5小時。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹峨嵋湖昨日發生遊客玩SUP落水意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

Google搜尋「峨嵋 SUP」即出現許多販售票券課程的網頁介紹，業者以避開大都市喧囂、好山好水好風景、穿梭水芙蓉與布袋蓮…等包裝文字吸引遊客，收費從1800元-2500元不等，再搭配舒適愜意的湖中SUP美照，的確吸引目光。只是這些活動不僅不合法，甚至宣稱好山好水的峨嵋湖，水質生菌數含量高，根本不能下水。

▲▼峨嵋湖SUP。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府、教育部體育署及新竹縣體育會，曾在峨眉湖舉行過百人SUP體驗活動。（圖／新竹縣政府提供）

峨嵋湖隸屬苗栗大埔水庫，管理單位為水利署苗栗管理處，峨眉湖周邊群山環繞，有非常豐富的鳥類生態，極適合進行水上遊憩，例如搭乘環湖遊船，但峨眉湖卻因沒有完整的廢水處理系統，周邊養豬廢水往往都是直接排放出來，水質生菌數含量非常高，甚至前幾年缺水的時候，湖中的魚群還因未生菌數過高暴斃。峨嵋湖因此被水利署劃分為灌溉水源，只能用於農作灌溉，與日月潭休憩水源不同，完全不建議進行水下活動。

昨日發生意外的11人團來自苗栗，據了解，他們自稱是同事，前往當地員工旅遊，團員中有人在玩SUP，所以才相約自帶划板、立槳一起去玩，他們先在湖邊的簡餐咖啡聽用餐，餐後從附近下水，下水處附近還正好有一家SUP業者，一行人未著救生衣，另一方面，從落水男子最後的影片看來，連腳繩都沒有綁上，所以在落水後沒多久瞬間下沉。

水利署苗栗管理處則強調，峨嵋湖目前為止只接受或鄉公所等公務部門的活動申請，未開放民間或業者申請使用，遺憾昨日發生的意外，管理處也會進行了解，若有違規將依法開罰。

▲▼ 23歲男玩SUP落水失聯，落水前畫面曝 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲江姓男子未穿救生衣、未綁腳繩，落水後掙扎約30秒後消失在水面。 （圖／翻攝網路）

▲▼快訊／10人峨眉湖玩SUP！23歲男落水失蹤5小時。（圖／記者陳凱力攝）

▲救難人員今日早上已經打撈到江姓男子。（圖／記者陳凱力翻攝）

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