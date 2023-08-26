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蘇拉凌晨轉中颱！　下週四登陸台東「籠罩全台」

▲▼蘇拉颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲蘇拉颱風轉為中度，預計31日登陸台灣。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

蘇拉颱風今天凌晨2點轉為中颱，未來將會增強至中颱上限。目前模擬路徑仍有分歧，歐洲系統顯示下週四將登陸並籠罩台灣；美國模式則是通過巴士海峽、中心未登陸。不過蘇拉颱風對台灣的威脅很大，不容輕忽。至於未來走向，下週一就會逐漸明朗。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新(26日2時)中央氣象局預報資料顯示，「蘇拉」增強為「中度」，未來4天在呂宋島東北方海面打轉後、向台灣靠近，並續增強至「中颱上限(48米/秒)」；31日2時中心已在台東縣，但其「不確定範圍」達820公里。

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▲▼蘇拉颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：「蘇拉」未來4天在呂宋島東北方海面打轉後、向台灣靠近，31日2時中心已在台東縣，但其「不確定範圍(紅框)」達820公里。右圖：下週四(31日)20時「蘇拉」已登陸並籠罩台灣；而關島西方有第3個熱帶擾動。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

最新(25日20時)歐洲及美國的模式模擬顯示，「蘇拉」打轉4天後，歐洲模擬下週一起漸轉西北，下週四(31日)20時已登陸並籠罩台灣；美國模擬則再調回偏西，中心未登陸，通過巴士海峽、已在廣東海面。以最新資料而言，「蘇拉」對台威脅很大、「不容小覷」；至於何時發布警報？會在哪裏登陸？並不合理，下週一(28日)起問題自然會逐漸明朗。

至於另一「輕颱丹瑞」快速偏北進行，與台灣有一大段距離，無影響。而關島附近2、3天內另有第3個熱帶擾動發展，雖無侵台機率，但會逐漸對「蘇拉」的動向產生干擾，更添「蘇拉」末期路徑的複雜度。

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