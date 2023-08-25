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徐巧芯嘲諷賴清德疑僱網軍　苗博雅嗆：胡說八道也可以算是監督？

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

實習記石嘉豪／台北報導

民進黨總統參選人賴清德，先是遭網路媒體在昨（24日）爆料，透過網軍在社群平台洗留言，今（25日）再遭國民黨台北市議員徐巧芯指控，有網友挖出賴清德YouTube 頻道流量的不尋常之處，經過她的確認，真的可以看到訂閱數異常上揚的趨勢，並語帶嘲諷地說「傑克真是太神奇了！」對此，社民黨台北市議員苗博雅在臉書反嗆徐巧芯「胡說八道也可以算是監督？」

苗博雅說，徐巧芯懷疑賴清德YouTube 訂閱量不正常，提到8/10暴增幾千人訂閱的指控，洋洋灑灑寫了一大篇，甚至做圖下標「賴清德粉絲大幅增加的秘密」影射賴清德是不是有買水軍。但其實只要用一分鐘就可以查到，賴清德於8/9在臉書貼文，8/10中午發line 訊息，邀請粉絲和line 好友訂閱賴清德的YouTube 頻道，苗博雅認為給幾十萬的粉絲發文宣傳YouTube 頻道，應該就是賴清德增加幾千個訂閱的原因。

苗博雅質疑，徐巧芯連這麼容易查證數據的事情都可以大翻車，平常那些完全沒證據的每日一爆，又有幾個是真的呢？並提到回憶十年前，在談論公共事務，監督馬政府，都要拿出一大堆數據、資料，用縝密的邏輯論理，有幾分證據說幾分話。感嘆對上那些一出道就投入國民黨的藍營青年軍，還怕我們資料不夠，冤枉了他們。

苗博雅感嘆，結果現在那些投入國民黨懷抱的青年軍，取得權力，搖身一變宣稱自己永遠監督執政黨。卻為了選立委，不查證、不論理、不專業、不嚴謹，看圖說故事，「問政」二字，有這麼廉價嗎？只要顏色對了，胡說八道也可以算是監督嗎？

而賴清德競選辦公室發言人陳世凱說，都有透過LINE、IG、臉書等平台導流到YT；他強調，頻道的活動宣傳、社群平台的互動或投放廣告，都有法規規定，也都公開揭露，相信各陣營候選人也有採取類似宣傳策略。

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