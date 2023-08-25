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大陸 大陸焦點 特派現場

5分鐘內被雷擊2次　衰男「三度燒傷」嘆：我平時有做好事欸

▲▼男子被雷擊造成三度燒傷。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

▲男子被雷擊造成三度燒傷。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

記者林郁婷／綜合報導

貴州遵義一名男子日前在家門口5分鐘內遇2次雷擊，第一次被劈時當場昏倒，甦醒後眼前馬上又閃過一道白光，下一秒雷電就劈了下來，又再度昏厥，醒來後自己報警和求救，送醫時已經三度燒傷，足部、腰部和臀部的傷情最為嚴重。

據《威海新聞網》報導，劉姓男子回想被雷擊時的場景，只有劫後餘生的感覺，他表示，「當時直接就被打暈了，甦醒了可能有幾秒鐘又來了，那個光又來了第二次，閃電一下子就劈下來」，自己躺在地上，意識到被電了，但不知道整個地上也都有電。

劉男透露，到現在他都還驚魂未定，自認平日裡也算樂於助人，完全沒想到雷擊這種事會發生在自己身上，原本在遵義的醫院治療，但效果不太理想，20多天內輾轉了多家醫院，傷口仍然沒有好轉，最後轉院到貴陽的貴鋼職工醫院。

▲▼男子被雷擊造成三度燒傷。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

▲譚傑分享避免被雷擊的方法。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

貴鋼職工醫院燒傷科主治醫師譚傑指出，劉男的足部、腰部和臀部有多處電燒傷口，「入院時已經是三度創面燒傷」，立即為他進行清創手術，由於電燒傷容易對人體皮膚組織造成嚴重損傷，因此留院觀察，「目前的情況是比較好的，患者的生命體徵也比較平穩，下一步準備做二期修復手術，包括外觀影響，會進一步進行抗疤痕的處理」。

譚傑也提醒，最近貴州經常出現雷雨天氣，民眾記得走路時要避開路燈、高大樹木、避雷針以及獨立建築物等，若是真的不幸遭遇雷擊，一定要立即送到專科醫院治療。

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